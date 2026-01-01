Cómo funcionarán los colectivos este 1 de enero: a partir de qué hora y con cuánta demora

El transporte público de pasajeros prestará servicio el primer día del año. Este jueves 1 de enero, los colectivos urbanos de San Juan circularán con un cronograma especial de día feriado, en un horario continuo que se extenderá desde las 9:00 hasta las 22:00 horas. La medida, anunciada por el Ministerio de Gobierno, se implementa junto con la entrada en vigencia del nuevo valor del boleto, que asciende a $1.070.

Un servicio inédito para el feriado

La decisión de poner en funcionamiento el transporte público el día de Año Nuevo rompe con la tradición de años anteriores, donde el servicio permanecía completamente suspendido. El objetivo es garantizar la movilidad de los ciudadanos durante la festividad.

El cronograma establece que la operación se desarrollará con la frecuencia reducida característica de los días feriados. Hay que tener en cuenta que esto implica demoras de entre 30 min a hora y media entre unidades. La noche previa, el miércoles 31 de diciembre, los colectivos habían funcionado con una frecuencia de día sábado, suspendiendo sus recorridos a las 22:00 horas.

Aplicación del nuevo boleto de $1.070

En paralelo al servicio especial, desde hoy entra en vigencia el aumento tarifario del transporte urbano. El boleto de la primera sección sube un 32%, pasando de $810 a $1.070.

Sin embargo, las autoridades advierten que la implementación del nuevo valor no será uniforme de manera inmediata. El proceso de actualización del sistema de cobro, que depende de la Administración Nacional, podría demorar hasta 72 horas en completarse en la totalidad de las unidades. En consecuencia, durante los primeros días de enero es posible que los usuarios encuentren diferencias en el monto cobrado según el colectivo en el que viajen.