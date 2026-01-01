La provincia de San Juan, históricamente una de las regiones con mayor actividad sísmica de Argentina, registró los primeros dos movimientos telúricos del año 2026 durante las primeras horas del día de Año Nuevo, según informó el Instituto Nacional de Prevención Sísmica (Inpres).

El primer sismo ocurrió a las 00:17 horas (local) de este jueves 1 de enero, con una magnitud de 3.1 en la escala de Richter. Según el cálculo automático del Inpres (sujeto a revisión por un sismólogo), el epicentro se ubicó a 120 kilómetros al noroeste de Mendoza y 131 kilómetros al suroeste de la ciudad de San Juan, específicamente a 55 kilómetros al suroeste de Barreal. El evento tuvo una profundidad considerable de 127 kilómetros.

Apenas 45 minutos después, a las 01:02 horas, se registró un segundo movimiento de mayor magnitud (3.5) con epicentro mucho más cercano a la capital provincial. Este segundo sismo se localizó a solo 27 kilómetros al norte de la ciudad de San Juan, 43 kilómetros al norte de Caucete, y a una profundidad de 93 kilómetros.

Detalles técnicos de los eventos

PRIMER SISMO:

Hora local: 00:17:06 del 1 de enero de 2026

Epicentro: 120 km al NO de Mendoza; 131 km al SO de San Juan; 55 km al SO de Barreal

Coordenadas: Latitud -32.09 / Longitud -69.72

Magnitud: 3.1

Profundidad: 127 km

SEGUNDO SISMO:

Hora local: 01:02:18 del 1 de enero de 2026

Epicentro: 27 km al N de San Juan; 181 km al N de Mendoza; 43 km al N de Caucete

Coordenadas: Latitud -31.28 / Longitud -68.42

Magnitud: 3.5

Profundidad: 93 km