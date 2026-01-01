El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) ha emitido un pronóstico que combina altas temperaturas y actividad tormentosa para la provincia de San Juan en los primeros días del año. La provincia se mantiene bajo alerta amarilla por calor durante la jornada del jueves 1 de enero, con máximas que alcanzarán los 38 grados, al tiempo que se anticipan precipitaciones y tormentas aisladas.

Pronóstico para el jueves 1 de enero

La jornada del jueves presentará un cielo parcialmente nublado durante la mañana, con una temperatura de 27 grados y sin probabilidad de lluvia. Por la tarde, el pronóstico indica un aumento significativo del calor, con una máxima de 38 grados, acompañada del desarrollo de tormentas. La probabilidad de precipitación para ese período se estima entre el 40 y el 70 por ciento, con vientos del sureste. Durante la noche, se espera que persistan las tormentas aisladas, con una temperatura de 33 grados y una probabilidad de lluvia del 10 al 40 por ciento.

Previsión para el viernes 2 de enero

Para el viernes, se prevé un cambio en las condiciones. Luego de una madrugada con tormentas aisladas y 24 grados, el tiempo mostrará una mejora durante la mañana. El cielo se presentará parcialmente nublado y se mantendrá así durante la tarde y la noche, sin probabilidad de lluvia. No obstante, las temperaturas seguirán siendo elevadas, con una máxima de 37 grados en horas de la tarde. Se pronostica, además, un incremento en la intensidad del viento, que podría alcanzar entre 23 y 31 kilómetros por hora desde el sureste.

Recomendaciones oficiales ante el alerta

Frente al alerta amarilla por temperaturas extremas, las autoridades recuerdan a la población la importancia de adoptar medidas preventivas. Se recomienda aumentar la hidratación, evitar la exposición al sol en las horas centrales del día y utilizar ropa ligera y de colores claros. Se solicita especial atención para los grupos de riesgo, como niños, adultos mayores y personas con enfermedades crónicas.

De manera simultánea, ante la previsión de actividad eléctrica y precipitaciones, se sugiere a la ciudadanía evitar actividades al aire libre durante las tormentas, asegurar objetos que puedan ser desplazados por el viento y no refugiarse bajo árboles o estructuras metálicas.