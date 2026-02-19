El sentimiento tradicionalista se traslada este fin de semana al corazón de Rawson. Este sábado 21 de febrero, a partir de las 19:00 horas, el gauchaje sanjuanino se dará cita para celebrar el 11° Aniversario de la Agrupación Fogón de los Arrieros. El encuentro tendrá lugar en el predio "El Chuschín", ubicado estratégicamente en la intersección de Calle Alfonso 13 y Calle 6, en la zona de Médano de Oro.

En diálogo con DIARIO HUARPE, Lito Di Carlo, conocido popularmente como “el chuschín”, compartió su entusiasmo por la organización de esta jornada que ya es un clásico del calendario local. “Estamos trabajando como locos para terminar de dejar todo listo”, confesó el dirigente, quien subrayó que la agrupación representa un legado familiar de tres generaciones dedicadas a mantener vivas las costumbres del campo.

Publicidad

Un desafío de valientes: "Arréglesela como pueda"

Uno de los momentos más esperados de la noche será el particular campeonato denominado "Arréglesela como pueda", una prueba de destreza extrema que pondrá a prueba a jinetes de Córdoba, Mendoza y San Juan.

El desafío consiste en atar un caballo chúcaro al palo mientras los competidores esperan en el otro extremo de la cancha. Una vez que se suelta al animal, los participantes deben enlazarlo, taparle los ojos con una careta, manearlo, quitarle la montura a su propio caballo para colocársela al chúcaro y, finalmente, subir y dominarlo. Esta competencia especial contará con un importante premio de 150.000 pesos.

Publicidad

Jineteada, tambores y destreza criolla

La adrenalina estará garantizada con una jineteada de alto nivel que incluirá más de 40 montas. Para esta edición, se contará con la presencia de reconocidas tropillas invitadas, entre las que destacan "Los Orejanos" de Aribe, "La Forastera" de Duarte y "La Cochagualina" de Aballay.

Además, la jornada marcará el inicio del campeonato sanjuanino de tambores y las carreras puntuables para la Federación Gaucha Sanjuanina. También habrá espacio para carreras libres donde los gauchos competirán por premios que incluyen desde juegos de sogas hasta parrilas. El campo estará bajo la supervisión del capataz Ariel Caik y el campanillero Lisandro Caik, con el apoyo de un equipo de experimentados apadrinadores.

Publicidad

Cultura, feria y servicios para la familia

La celebración no será solo deportiva. El predio albergará la feria agroproductiva y artesanal de Rawson, donde los emprendedores locales ofrecerán sus productos. Para completar la experiencia, habrá "ranchos típicos" con lo mejor de la cocina criolla, música de artistas invitados y un gran cierre bailable para que nadie se quede sentado.

La conducción del evento estará a cargo del maestro de ceremonia Luciano Pereyra, acompañado por los relatos de Martín Guevara y Javier Salinas. El toque poético lo pondrán los payadores José Riveros, de San Juan, y Jeremías Oviedo, llegado desde San Luis.

La entrada general tiene un costo de 5.000 pesos y permite participar en diversos sorteos que se realizarán durante la noche. Un dato fundamental para los asistentes es que el estacionamiento dentro del predio será gratuito y contará con estricta custodia policial para garantizar la seguridad de los vehículos. Con el auspicio de la Municipalidad de Rawson y el apoyo de la Federación Gaucha, el Fogón de los Arrieros se prepara para una noche inolvidable.