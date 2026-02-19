La Cámara de Diputados comenzó este jueves, desde las 14, el tratamiento del proyecto de reforma laboral en una sesión extraordinaria solicitada por el oficialismo y bloques aliados.

La discusión se da en un clima de alta tensión política y social. La Confederación General del Trabajo convocó a un paro nacional que promete fuerte impacto, especialmente por la adhesión de gremios del transporte, lo que podría afectar la movilidad en distintos puntos del país.

En paralelo, sectores de izquierda llamaron a movilizarse hacia el Congreso de la Nación Argentina, donde se espera una importante concentración de manifestantes.

Seguridad y protocolo

Ante la convocatoria, el Gobierno dispuso un amplio operativo de seguridad en las inmediaciones del Parlamento. Las fuerzas federales aplicarán el denominado protocolo antipiquetes para garantizar la circulación y prevenir cortes totales en la zona.

La reforma laboral ya cuenta con media sanción del Senado y su tratamiento en Diputados podría introducir modificaciones. Desde el oficialismo aseguran contar con los votos necesarios para avanzar con la iniciativa, mientras que la oposición y sectores sindicales cuestionan aspectos vinculados a derechos laborales y condiciones de trabajo.

La sesión promete extenderse durante varias horas y marcar un nuevo capítulo en el debate por el modelo laboral que regirá en la Argentina.