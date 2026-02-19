En el histórico Estadio Aldo Cantoni comenzó oficialmente el calendario 2026 de capacitaciones del equipo interdisciplinario de la Subsecretaría de Deporte Federado, dando inicio a un nuevo ciclo formativo enfocado en el crecimiento integral de los deportistas. La primera jornada estuvo destinada al plantel de Primera División del Club López Peláez y fue coordinada por la Master Coach, licenciada Eliana Lepez, quien abordó la temática “Construcción de hábitos y disciplinas para la fortaleza mental”.

El plantel de primera división de López Peláez junto a la Master Coach Lic. Eliana Lepez.

Durante el encuentro se trabajó en la generación de hábitos como herramienta clave para fortalecer la confianza individual y colectiva. Uno de los ejes centrales fue diferenciar la motivación, entendida como fluctuante, de la disciplina, considerada constante y sostenida por un proceso planificado que el atleta puede aplicar en su rutina diaria.

La capacitación tuvo lugar en la sala Dante Pantuso.

A través del análisis de sus actividades cotidianas, los jugadores identificaron conductas y avanzaron en el denominado “apilamiento de hábitos”, incorporando nuevas acciones entre las ya existentes para lograr mejoras progresivas.

La propuesta buscó que cada deportista pueda reconocer la distancia entre el jugador que es y el que aspira a ser, entendiendo que los hábitos constituyen el puente hacia ese crecimiento, tanto en lo personal como en lo colectivo.

De esta manera, el programa formativo reafirma en 2026 la importancia del entrenamiento mental como complemento indispensable del trabajo físico y técnico dentro del deporte competitivo sanjuanino.