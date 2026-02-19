Los docentes universitarios nucleados en SIDUNSJ manifestaron su preocupación ante el nuevo proyecto vinculado a la Ley de Financiamiento Universitario que el Gobierno prevé impulsar en el Congreso. Guadalupe Aguiar, secretaria general del gremio, comentó que el foco del reclamo está puesto en la falta de aplicación efectiva de la norma vigente y en los cambios que introduciría la nueva iniciativa.

Desde el gremio señalaron que, si bien la ley actual fue ratificada por ambas cámaras, aún no se cumple plenamente. “Nuestra lucha no es solo por la paritaria, sino por la aplicación efectiva de la ley de financiamiento universitario que está vigente”, remarcaron.

Un nuevo proyecto bajo cuestionamiento

Según explicaron, el nuevo proyecto que circula entre rectores —y que todavía no fue presentado formalmente ante las representaciones sindicales— genera inquietud porque no contemplaría la recomposición salarial correspondiente a 2024, año en el que los docentes registraron la mayor pérdida de poder adquisitivo.

“Se pretende eliminar de la recomposición el año 2024, que fue cuando más perdimos, más de 30 puntos”, advirtieron desde el sindicato. Para el sector, omitir ese período implicaría consolidar la caída salarial sufrida.

Además, si bien se habla de revisiones paritarias cada tres meses, sostienen que el proyecto no establece pisos claros ni garantías salariales. Recordaron que la última actualización de la garantía salarial fue en febrero de 2025, lo que ha dejado a docentes con ingresos congelados durante un año.

Reclamo por recomposición y financiamiento

En términos salariales, detallaron que el último incremento fue retroactivo a diciembre y alcanzó el 2%, mientras que en enero y febrero no hubo aumentos. Según estimaciones gremiales, durante la actual gestión nacional se habrían perdido más de diez salarios en términos reales, producto de subas por debajo de la inflación.

Desde SIDUNSJ remarcaron que la universidad necesita previsibilidad presupuestaria para funcionar y que cualquier modificación debe garantizar recursos suficientes para salarios, investigación y funcionamiento institucional.

“La universidad sin docentes no funciona. Sin no docentes tampoco, sin estudiantes tampoco”, señalaron, al advertir que el financiamiento impacta en toda la comunidad académica.

Medidas y seguimiento

En el marco de la jornada de paro convocada a nivel nacional, el gremio confirmó su adhesión y anunció que realizará un seguimiento en vivo para analizar el posicionamiento de los representantes legislativos frente al proyecto. También prevén reuniones con asesores legales para evaluar los alcances de la propuesta.

Desde el sindicato anticiparon que continuarán con las acciones gremiales hasta que se garantice la aplicación de la ley vigente y se asegure una recomposición salarial que recupere el poder adquisitivo perdido en los últimos años.