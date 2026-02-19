En la antesala del tratamiento legislativo, el abogado laboral Emiliano Prado, del estudio CPC abogados, dialogó con DIARIO HUARPE y brindó precisiones sobre los aspectos centrales de la reforma laboral que este jueves se debate en la Cámara de Diputados, tras obtener media sanción en el Senado.

“Es un día complicado. Hoy se debate finalmente si se aprueba o no la ley. Ya hubo media sanción y tenemos datos importantes para que los trabajadores sepan lo que se viene”, expresó.

Aportes sindicales y servicios esenciales

Uno de los puntos que generó expectativa fue el aporte solidario del 2% que realizan los trabajadores a los gremios. Según explicó Prado, esa modificación no prosperó y se mantendría sin cambios al menos por dos años.

En cuanto a los servicios esenciales, el proyecto amplía el listado. Esto implicará que, ante huelgas o paros generales, sectores como educación, transporte, cuidado de menores y áreas vinculadas a la seguridad deberán garantizar una prestación mínima.

Antigüedad y reingreso

Respecto a la antigüedad, el abogado aclaró que se mantiene el criterio actual, salvo en un caso puntual: si el trabajador reingresa a la empresa luego de dos años desde su desvinculación, comenzará a computar desde cero, aun cuando haya tenido décadas de servicio previo.

Banco de horas y horas extras

Otro de los ejes es el banco de horas. La jornada semanal de 48 horas podrá distribuirse de manera diferente, permitiendo, por ejemplo, jornadas de hasta 12 horas compensadas con otras de menor carga.

“Seguramente esto reducirá las horas extras, porque en lugar de pagarlas se compensarán con menos tiempo de trabajo”, advirtió Prado.

Remuneraciones e indemnización

La iniciativa también define qué se considera remuneración. Según el proyecto, será únicamente aquello que se pague como contraprestación directa del trabajo, excluyendo viáticos u otros conceptos no remunerativos.

El abogado llevó tranquilidad respecto a la indemnización por antigüedad: se mantendrá el esquema de un salario por cada año trabajado. No obstante, la base de cálculo será exclusivamente el sueldo habitual, sin incluir bonos u otros adicionales.

Licencias, el punto más controvertido

El capítulo más discutido es el de las licencias por enfermedad o accidente inculpable. Actualmente, un trabajador con más de cinco años de antigüedad y cargas familiares puede percibir hasta 12 meses de salario completo.

La reforma propone reducir ese plazo a seis meses y establecer pagos del 75% o incluso del 50% del sueldo según las circunstancias del caso.

“Es el aspecto que más debate y controversia ha generado, y podría sufrir modificaciones durante el tratamiento en Diputados”, concluyó Prado, en una jornada clave para el futuro del régimen laboral argentino.