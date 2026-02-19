El canciller de Israel, Gideon Sa’ar, protagonizó un cruce diplomático con el Reino Unido durante la última sesión del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas, celebrada en Nueva York. En su intervención, evocó el conflicto por las Islas Malvinas para responder a cuestionamientos británicos sobre la situación en Cisjordania.

El debate estuvo marcado por las críticas de Yvette Cooper, secretaria de Estado para Asuntos Exteriores del Reino Unido, quien objetó políticas israelíes y cuestionó el derecho histórico judío sobre determinados territorios.

En ese contexto, Sa’ar replicó: “¿Cómo pueden los judíos vivir en Londres, París o Nueva York, pero no en la cuna de nuestra civilización? (…) Es nuestro país. No están a 13.000 kilómetros de nuestro país, como las Falkland Islands, que los argentinos llaman Islas Malvinas. Es una disputa que no resolvieron con Argentina hasta el día de hoy”.

Antecedentes y posición argentina

No es la primera vez que el canciller israelí menciona la cuestión Malvinas. En diciembre pasado, al referirse a la participación de la empresa Navitas Petroleum en un proyecto en el Atlántico Sur, aclaró que se trata de una firma privada y que el Gobierno de Israel no estaba involucrado.

“Lamentamos el malestar que esta situación ha generado en la Argentina”, expresó entonces, y sostuvo que Israel espera que la disputa entre Argentina y el Reino Unido se resuelva por medios pacíficos.

El canciller argentino, Pablo Quirno, valoró públicamente esas declaraciones y reiteró que la cuestión debe resolverse mediante negociación, conforme a las resoluciones de la ONU y el derecho internacional.

Agenda en Washington

En paralelo, Quirno y Sa’ar participarán este jueves en Washington de la primera sesión de la Junta de Paz, el foro multilateral impulsado por Donald Trump, destinado a diseñar una hoja de ruta para la reconstrucción de Gaza tras años de conflicto entre Israel y Hamas.

El episodio en la ONU volvió a colocar la cuestión Malvinas en el escenario internacional, esta vez como punto de comparación en un debate que excede las fronteras del Atlántico Sur y se inscribe en la compleja trama geopolítica global.