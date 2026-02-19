La automotriz que produce Fiat, Peugeot, Citroën y Ram paralizó su planta de El Palomar hasta marzo

La automotriz Stellantis, fabricante de marcas como Fiat, Peugeot, Citroën y Ram, dispuso una nueva suspensión operativa en su planta de El Palomar, en la provincia de Buenos Aires, que se extenderá hasta el 2 de marzo. La medida impacta en la producción de vehículos Peugeot y Citroën y responde, según la compañía, a una adecuación estacional frente a cambios en la demanda del mercado.

La interrupción se concretará en dos etapas: del 18 al 20 de febrero y del 23 al 27 del mismo mes. Durante esos ocho días de inactividad, el personal bajo convenio percibirá el 70% de sus haberes habituales, en el marco del acuerdo firmado el 3 de febrero con la Unión Obrera Metalúrgica (UOM).

Desde la empresa señalaron que el parate será aprovechado para realizar tareas de mantenimiento y readecuación operativa, con el objetivo de optimizar la provisión de piezas e insumos esenciales antes de retomar el ritmo habitual de producción. En El Palomar se fabrican los modelos Peugeot 208, 2008 y Partner, además del furgón Citroën Berlingo.

Un mercado en retroceso

La decisión se inscribe en un contexto de retracción del mercado automotor. En 2025 no se alcanzó la meta proyectada de 650.000 unidades y el año cerró con 612.000 vehículos vendidos, incluyendo pesados. Enero tampoco cumplió las expectativas: frente a una previsión de 70.000 patentamientos, se registraron 65.080 unidades.

El panorama de febrero anticipa una caída aún más pronunciada. Según estimaciones del sector, ante la falta de datos oficiales actualizados del Sistema de Información Online del Mercado Automotor (SIOMAA), las ventas podrían ubicarse entre un 20% y un 25% por debajo del mismo mes del año anterior. Con ocho días hábiles por delante, los patentamientos proyectados rondan las 35.000 unidades, frente a las 44.000 registradas en febrero de 2025.

A nivel externo, también influyó la baja en las exportaciones hacia Brasil, principal destino regional. En 2025, las ventas al país vecino cayeron 38% en el caso del Peugeot 208 y 44% en el Peugeot 2008, lo que obligó a ajustar el ritmo productivo para evitar una acumulación de stock.

Cabe recordar que la planta de El Palomar ya había permanecido cerrada durante todo diciembre por motivos similares, cuando habitualmente el receso es de 15 días, como ocurrió en la fábrica de Ferreyra, Córdoba.

Sin cambios estructurales

Desde Stellantis aclararon que la suspensión “no implica modificaciones en la estructura ni en los planes futuros de la compañía” y ratificaron su compromiso con la estabilidad de las operaciones en Argentina.

La pausa productiva aparece así como una medida coyuntural frente a un escenario de menor demanda interna y externa, en un sector que monitorea con cautela la evolución de los patentamientos y la recuperación del consumo durante el primer trimestre del año.