El departamento 9 de Julio comenzó con trabajos de renovación en el distrito de Fiorito. El pasado jueves 16 de enero, la Municipalidad inició un proceso de modernización de la iluminación con la instalación de 170 nuevas luminarias LED, en una obra destinada a mejorar la seguridad, la circulación y la calidad de vida de los vecinos.

Los equipos municipales trabajaron en la zona realizando tareas de raleo y desgaje preventivo, preparativos necesarios para la instalación de la nueva iluminación en sectores que durante años permanecieron a oscuras y que beneficiarán a los vecinos de la zona.

Esta intervención forma parte del plan de urbanización de Fiorito, que lleva a cabo el municipio departamental y que incluye distintas obras en curso en el distrito. La iniciativa busca transformar de manera integral la infraestructura del área, priorizando el bienestar de la comunidad.

Desde el municipio destacaron que los trabajos se realizan de forma equilibrada, con recursos planificados y bajo criterios de seguridad y eficiencia, y se suman a otras acciones que buscan mejorar la conectividad y el entorno urbano de Fiorito.

Con la nueva iluminación LED, se espera incrementar la visibilidad en calles y espacios públicos, facilitando la circulación de vehículos y peatones y aportando a la prevención de riesgos. Los vecinos ya comienzan a percibir los cambios que impactarán directamente en la vida diaria del distrito.