La llegada del viento sur generó incidentes en el departamento Santa Lucía y uno de ellos terminó con un joven motociclista golpeado por la caída de una rama.

El hecho ocurrió pasadas las 21 horas en calle paula Albarracín de Sarmiento entre Pablo Pizurno y Fermín Rodroguez en el barrio San Lorenzo de santa Lucía. La rama de mora se partió por efecto de las ráfagas y cayó sobre un motociclista de 22 años que circulaba por la zona. A raíz del impacto, el joven perdió el control de su moto de 125 cc.

La rama que se partió estaba sobre calle Paula Albarracín de Sarmiento en el barrio San Lorenzo.

Cuando personal policial arribó al lugar, la motocicleta ya no se encontraba allí y el conductor no habría aportado datos del rodado. Tampoco brindó mayores precisiones sobre su identidad o circunstancias del siniestro.

Una ambulancia asistió al herido en el lugar y los profesionales de la salud determinaron que no era necesario su traslado a un centro asistencial. Posteriormente, el joven quien viviría en las inmediaciones se retiró acompañado por su madre y familiares en un vehículo particular.

Tras el incidente con el motociclista, la moto fue retirada del lugar.

Fuentes policiales indicaron que hubo momentos de tensión y cierta hostilidad por parte de personas que se concentraron en el lugar. Pese a que los efectivos intentaron que el motociclista permaneciera para completar las actuaciones, finalmente se retiró sin ponerse formalmente a disposición de las autoridades intervinientes.