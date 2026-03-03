La tensión en Medio Oriente sumó un nuevo y preocupante capítulo tras el bloqueo del estrecho de Ormuz, un punto clave por donde circula aproximadamente el 20% del petróleo y gas que se comercializa en el mundo. La medida se da en el marco de la escalada militar entre Estados Unidos, Israel e Irán, tras una operación conjunta que derivó en la eliminación del líder supremo iraní, Ali Jameneí. El impacto fue inmediato en los mercados internacionales: el barril de petróleo pasó de valer unos 57 dólares en enero a rozar los 79 dólares en las últimas horas, lo que representa un incremento superior al 20%.

Los cuatro ejes que definen el precio

Miguel Caruso, presidente de la Cámara de Expendedores de Combustibles de San Juan, explicó a DIARIO HUARPE que las estaciones de servicio no son formadoras de precios y que el valor final se define bajo cuatro variables principales: tipo de cambio, impuesto interno a los combustibles, biocombustibles y el precio internacional del petróleo (más precisamente el Brent).

“Nosotros sabemos que ante la guerra que hay hoy en Medio Oriente está aumentando el petróleo. Y si cierran el estrecho, casi el 30% del petróleo y del gas que se comercializa en el mundo pasa por ahí. Va a haber menos oferta y eso eleva el precio”, sostuvo.

En ese sentido, remarcó que el crudo es un commodity y su cotización responde a la lógica de oferta y demanda global. “En enero valía 57 dólares aproximadamente y ahora está en 79 dólares. Ese aumento impacta en uno de los ejes con los que se formula el precio del combustible”, detalló.

¿Puede subir el combustible en Argentina?

Caruso fue prudente al analizar posibles aumentos en los surtidores. “A ciencia cierta, no sabemos si va a generar un aumento rápido del combustible porque nosotros no formulamos el precio; eso lo deciden las petroleras. Pero cada vez que aumenta el petróleo, probablemente aumente el combustible”, indicó. Sin embargo, aclaró que no se puede establecer un plazo concreto.

“Puede pasar que mañana no aumente o que en una hora se resuelva el conflicto y el petróleo baje. Es muy volátil”, explicó.

Actualmente, según detalló, el tipo de cambio se mantiene relativamente estable, los biocombustibles no registran movimientos bruscos y los impuestos internos están siendo administrados. Por eso, el principal factor de presión es el valor internacional del crudo.

“Si aumenta el petróleo y los precios están liberados, debería aumentar el combustible en estas condiciones. Pero hay que ver cómo se mueven los otros ejes”, añadió.

Un mercado extremadamente volátil

El titular de la Cámara insistió en que el mercado petrolero puede cambiar en cuestión de minutos. “Ha pasado que se amenazó con atacar un pozo petrolero y el barril subió 20 dólares. Después resultó ser una fake news y volvió a bajar. Es muy volátil”, ejemplificó.

También planteó que, si el conflicto se descomprime y el estrecho vuelve a operar con normalidad, el precio podría retroceder.

“Si se normaliza el conflicto, el petróleo puede volver a valores como los de enero y no afectar el precio del combustible. Pero si sigue la guerra y uno de los productores fuertes cierra su puerta, va a haber menor oferta y el precio va a elevarse”, explicó.

Por ahora, el escenario es incierto. Todo dependerá de cómo evolucione el conflicto en Medio Oriente y de la reacción de los mercados internacionales. Mientras tanto, en Argentina el sector expendedor mira de cerca el comportamiento del Brent y espera definiciones de las petroleras.