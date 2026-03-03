Discusión sin salida: el gobierno no dará aumento salarial a los docentes

La discusión por la paritaria nacional docente quedó estancada y en cuarto intermedio. Ante el paro de 24 hs. los gremios que estuvieron reunidos con el secretario de educación Carlos Torrendel y el de trabajo Julio Cordero, terminó en un fracaso total. El gobierno ofreció a los representantes no dar aumento.

Desde el ministerio de Capital Humano, a cargo de ambas secretarías emitió un comunicado donde postuló que “la competencia en materia salarial es de las provincias, quienes son las verdaderas empleadoras de los docentes y que es responsabilidad de éstas y los gremios alcanzar los acuerdos necesarios”.

Los distintos sindicatos tienen una premisa unánime: “Ningún docente debajo de la línea de pobreza” hoy en torno a los 1.360.299 pesos. “Estamos pidiendo por lo menos 500 mil más”, expresó el gremialista. Según los cálculos en la CGT hoy el salario docente perdió 38.5 puntos de poder adquisitivo desde la llegada de Javier Milei en diciembre de 2023.

“Nunca estuvo tan bajo como ahora el salario medio docente, es preocupante. Retiraron la inversión en todo el sistema educativo. Desfinanciaron la educación técnica”, expresó Sergio Romero titular de la Unión de Docentes Argentinos. En la paritaria nacional docente se fija el piso a partir del cual el resto de las provincias discuten su incremento.

Hubo críticas a la provincia de Santa Fe cuyo gobierno aplica a los maestros asistencia perfecta o les reduce el sueldo. Además denunciaron que durante el fin de semana se enviaron mails a las familias para enfrentar a padres con docentes. “Las decisiones de algunos gobernadores mandando correos electrónicos a los padres intentando generar enfrentamientos entre los padres y los docentes”, cuestionó el cegetista Jorge Sola.

Además de la urgencia por el salarios se suman los de las condiciones laborales y de financiamiento docente. “Estamos de paro reclamándole al gobierno nacional que ponga a la educación como prioridad. Tenemos tradición de escuela pública de calidad. Tiene que tener financiamiento. Pedimos por el Fondo Nacional de incentivo Docente”, pronunció Alejandro Salcedo de UDOCBA.

Si bien no hay fecha establecida para retomar la negociación, la posición del Gobierno es clara respecto a que no forma parte de sus responsabilidades determinar el piso salarial para los educadores.

El encuentro se dió en medio de un alto acatamiento al paro en las provincias de La medida de fuerza se sintió en Buenos Aires, Catamarca, Chaco, Córdoba, Corrientes, Entre Ríos, Formosa, La Pampa, La Rioja, Misiones, Río Negro, Salta, San Juan, Santa Fe y Tucumán.