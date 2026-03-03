El Banco Central de la República Argentina (BCRA) canceló un vencimiento de US$ 1.004 millones por capital e intereses de los Bonos para la Reconstrucción de una Argentina Libre (Bopreal) y, aun así, las reservas internacionales brutas se mantienen por encima de los US$ 46.000 millones, según informa la entidad monetaria.

La cancelación de este compromiso fue cubierta con parte de las divisas adquiridas en lo que va del año, en medio de un proceso de acumulación de reservas que incluye 39 ruedas consecutivas con saldo comprador, con compras diarias de divisas tanto en el mercado formal como en herramientas financieras adoptadas por el organismo.

Publicidad

Pese al pago del Bopreal, las reservas cerraron la primera rueda de marzo en US$ 46.517 millones, lo que implicó un aumento de casi US$ 1.000 millones respecto al cierre de febrero, impulsado en parte por la recomposición de encajes bancarios en moneda extranjera y por un incremento del precio del oro, un activo que forma parte del stock de activos de la autoridad monetaria.

El nivel actual de reservas se da en un contexto donde el BCRA viene acumulando en 2026 más de US$ 2.700 millones por compras netas, cerca del 28 % de la meta prevista para el año, a pesar de un calendario de pagos de deuda exigente que incluye vencimientos de deuda externa e intereses con organismos multilaterales.

Publicidad

La estrategia del Central mantiene un saldo comprador sostenido en el mercado oficial de cambios, lo que ha permitido reforzar el nivel de reservas brutas en los últimos dos meses y sostenerlos por encima de los US$ 46 000 millones incluso después del pago de los compromisos financieros.

El dato oficial del BCRA arroja señales de consolidación del stock de reservas, aunque varios analistas advierten que la evolución de las reservas netas (que consideran pasivos en dólares) sigue siendo un desafío a medida que se encara la segunda revisión del programa con el Fondo Monetario Internacional (FMI) y se enfrentan nuevos vencimientos de deuda pública.