Este martes al mediodía, el Asociación del Fútbol Argentino (AFA) llevará a cabo una reunión de carácter decisivo, en la que el Comité Ejecutivo definirá si mantiene o levanta el paro que dejó en suspenso la fecha 9 del Liga Profesional de Fútbol – Torneo Apertura 2026.

Publicidad

La medida de fuerza había sido dispuesta por unanimidad la semana anterior como respuesta a una denuncia presentada por la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA) contra la entidad madre del fútbol argentino y sus principales dirigentes, en medio de la citación a indagatoria del presidente Claudio Tapia y el tesorero Pablo Toviggino, por presunta evasión impositiva.

La histórica protesta implicaba la suspensión de los partidos de la fecha 9 del Apertura, programados entre el jueves 5 y el domingo 8 de marzo, afectando encuentros de clubes como Club Atlético Rosario Central y Club Atlético Newell's Old Boys, entre otros.

Publicidad

Sin embargo, tras repercusiones negativas entre aficionados, dirigentes y entidades vinculadas al fútbol argentino, la AFA evalúa revertir la medida en el cónclave de hoy, ante la posibilidad de que la fecha 9 finalmente pueda disputarse con normalidad este fin de semana.

La decisión será clave no solo para definir si la competencia se reanuda, sino también para medir el impacto institucional entre el fútbol y la Justicia, en un conflicto que mantiene en vilo a dirigentes, clubes, jugadores y simpatizantes de todo el país. La expectativa gira en torno a la comunicación oficial que se emitirá una vez concluida la reunión.