Eduardo “Chacho” Coudet se despidió este lunes del Deportivo Alavés tras dirigir su última práctica, en lo que marca el punto de partida de su llegada como nuevo director técnico de Club Atlético River Plate. La negociación está muy avanzada y su desembarco en Núñez es considerado inminente, con solo detalles formales por resolver para sellar el acuerdo.

En las próximas horas, el entrenador argentino debe finalizar los pasos burocráticos pendientes (entre ellos la rescisión de su contrato con el club español) para poder firmar oficialmente con River, luego de que Marcelo Gallardo dejara el cargo tras su ciclo histórico.

Aunque desde Alavés hubo voces oficiales que inicialmente negaron contactos formales con River, la salida de Coudet se aceleró tras la decisión del técnico de no continuar y el acuerdo de palabra logrado con la dirigencia “millonaria”.

Según diversos medios deportivos, la expectativa es que Coudet arribe esta semana a Argentina para ser presentado oficialmente y asuma al mando del primer equipo en los próximos partidos del calendario.

De concretarse su llegada, Coudet se convertirá en el reemplazante de Gallardo en un momento clave de la temporada, con River buscando recuperar rendimiento en el torneo local y proyectar una nueva etapa futbolística bajo su dirección técnica.