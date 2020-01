A 7º edição do Open House Buenos Aires abrirá as portas de 145 edifícios icônicos da Cidade

POR AGENCIA TÉLAM 21 de octubre de 2019

O 7° Open House Buenos Aires (OH-BA) 2019, o festival de arquitetura e urbanismo que este ano abrirá as portas ao público de 145 edifícios icônicos da Cidade, pelo valor arquitetônico, cultural e patrimonial, será realizado os dias 9 e 10 de novembro e a inscrição para visitar alguns dos prédios, sempre com entrada gratuita, abrirá na próxima terça-feira.







Se bem a maioria dos edifícios poderão ser visitados sem inscrição prévia, há uma lista de 40 para os que existe limite de lugares, que estará habilitada a partir do 22 de outubro na página www.openhousebsas.org/edificio, com a descrição de cada edifício, o endereço e o dia e hora de abertura ao público, entre outros o Planetário e o Palácio Lezama.







O evento criado em Londres em 1992 por Victoria Thornton convidando a pensar o desenho e a arquitetura urbanos como um fator de bem-estar comum e individual, é replicado hoje em 30 cidades do mundo, e Buenos Aires se une assim, abrindo as portas de seus teatros, palácios o casas particulares para Nova York, Londres, Oslo, Dublin e Lisboa entre outros importantes centros urbanos onde voluntários, os próprios arquitetos ou donos fazem de guias em seus percorridos.







A nova visão proposta pelo Open House toma forma a partir de percorridos originais e atividades pouco usuais, como as caminhadas e andadas de bicicletas, a "câmara escura" que recriará, no interior de alguns edifícios, o mecanismo de uma máquina fotográfica, e pintadas de murais em forma coletiva para melhorar a fachada urbana e interagir com a comunidade.