A 9° Inter Continental Wine Expo será realizada este mês na cidade de Mendoza

POR AGENCIA TÉLAM 16 de octubre de 2019

A exposição integral de vinhos Inter Continental Wine Expo será realizada na cidade de Mendoza de 16 a 18 de outubro, com a participação de mais de 120 adegas e umas 600 etiquetas, informaram os organizadores.







O encontro, organizada pela Wine of Mendoza e o Hotel Intercontinental da referida provincial, procura posicionar viajantes do mercado doméstico atraídos pelo enoturismo e, pela primeira vez, chegará um importante grupo de importadores procedentes da Europa, através de um convênio com o ente ProMendoza.







Durante o primeiro dia da feria haverá um espaço destinado ao “trade", com as novidades da indústria e o consumo para o setor comercial, profissionais e pessoal de restaurantes, sommeliers, enólogos, vinotecas, serviços de catering e comércios vinculados com a indústria.







Nesta 9ª edição da feira, que será no hotel referido, também participarão distribuidores atacadistas, hotéis, agências de viagens, a Câmara Argentina de Hotelaria, imprensa especializada e os referentes das adegas expositoras e estandes.