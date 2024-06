La intendenta de Chimbas, Daniela Rodríguez, y el exjefe comunal Fabián Gramajo, fueron anfitriones este jueves del evento “Argentina desde el Interior, los desafíos de los gobiernos locales en el siglo XXI”, que reunió a intendentes y dirigentes en general de todo el país. Puntualmente, desde San Juan llegaron políticos de múltiples espacios, quienes bregaron por compartir experiencias de gestión más allá de los partidos y los diferentes colores. Paralelo a esto, Rawson desarrollaba unas jornadas muy parecidas, a las que fueron convocados funcionarios de toda la provincia.

Rodríguez destacó la presencia de dirigentes de diferentes espacios políticos, quienes más allá de las disidencias, compartieron sus experiencias en la gestión. Es que al evento llegaron Susana Laciar, de Capital; Sergio Miodowsky, de Rivadavia; además del exintendente capitalino Emilio Baistrocchi; el presidente del Partido Bloquista, Luis Rueda; y el diputado provincial por el Frente Grande, muy cercano a Sergio Uñac, Horacio Quiroga.

Publicidad

Miodowsky, Laciar, Rodríguez y Gramajo. Foto: Sergio Leiva / DIARIO HUARPE.

En este sentido, Gramajo destacó la posibilidad de entender que la política “no es netamente electoral” y que fuera de estos momentos, se puede intercambiar opinión sin enfrentarse. Respecto al evento de Rawson, que se desarrolló a la misma hora, el dirigente de Chimbas Te Quiero indicó que fue pura casualidad.

Cabe destacar que los intendentes firmaron convenios de cooperación entre sí. Por ejemplo, Chimbas firmó convenios para llevar a jóvenes a Córdoba a practicar distintos deportes.

Susana Laciar, intendenta de Capital

Sergio Miodowsky, intendente de Rivadavia

Luis Rueda, diputado provincial y presidente del Partido Bloquista

“Acá ha sido una convocatoria más amplia, me invitó Fabián Gramajo. Invitó al partido también. Más allá de que esto no es un evento con tintes políticos, sino de apertura y de empezar a escucharnos todos los que tenemos responsabilidades institucionales, han venido intendentes de todo el país y también senadores provinciales. Estamos todos los que estamos decididos que al país y a la provincia le tiene que ir bien”.

Horacio Quiroga, diputado por el Frente Grande

Emilio Baistrocchi, exintendente y dirigente justicialista

“Es interesante todo esto, más allá del evento en sí, por la presencia de tantas personalidades políticas del oficialismo, de la oposición y dentro de la oposición de las diferentes variantes que quedaron. Eso me parece bueno, que podamos confluir e intercambiar opiniones. Es un cambio de época, luego de pasado el giojismo y el uñaquismo, hay una política reacomodándose. Es bueno que vayamos dejando de lado la antinomia del amigo- enemigo, algo muy propio del kirchnerismo. Al evento de Rawson no me invitaron, quizá me siento más identificado con espacios más abiertos”