A diferencia del resto de las provincias, en San Juan no hay amenaza de paro de colectivos

Desde la Federación Argentina de Transportadores por Automotor de Pasajeros (FATAP) aseguraron este martes que si Nación no transfiere los fondos adeudados, específicamente los correspondientes a los subsidios de mayo, no saldrán con los colectivos a las calles de las provincias del interior. Sin embargo el tono de amenaza no existe en San Juan. De acuerdo a lo que informó a DIARIO HUARPE el presidente de ATAP San Juan- la cámara que nuclea a los empresarios de colectivos- eso no ocurrirá.

El empresario José Cano señaló a este medio que la deuda de $150.000.000 correspondientes a los meses de febrero y marzo fue saldada. Por otro lado, dijo que la situación que tiene otras provincias con el Gobierno Nacional no es la misma que San Juan. “A Mendoza, por ejemplo, le deben dinero, a nosotros no”, agregó el titular de ATAP.

La medida de fuerza planteada para el próximo lunes, que viene esta vez por parte de los empresarios del transporte del interior, surgió en marco a un acuerdo de aumento de sueldo escalonado a agosto del 50% para choferes. Los propietarios de colectivos necesitan de los fondos para pagar sueldos.

Al igual que lo hizo el gobernador Sergio Uñac, el titular de FATAP, Gerardo Ingaramo, se quejó de la distribución de fondos preferencial que tiene Nación con el Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA). Incluso aseguró a que los empresarios del AMBA les anticipan los pagos de meses que aún no corresponden, mientras que a los del interior les deben aún los fondos atrasados.

Ingaramo dijo en diálogo con Cadena 3 que no cree que el lunes próximos Nación pague los fondos de mayo, que son unos $3.500 millones, por los trámites. Cano, por su parte, confió a este medio que los fondos si serán acreditados la semana que viene.

Proyecto de Ley

Cansado de la situación del transporte, el gobernador Sergio Uñac presentó en el Congreso, a través de los senadores Rubén Uñac y Cristina López, un proyecto de Ley de Distribución Federal de los fondos del transporte.

El mandatario sanjuanino explicó que el conflicto del transporte del interior del país surge porque el AMBA recibe $26.000 millones por mes del fondo de compensación del transporte, mientras que el resto de las 23 provincias, que concentran al 63 % de la población argentina, reciben en su conjunto solo $3.500 millones.