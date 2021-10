A dos años de la campaña solidaria “Resistiendo el Olvido”, el camino llegó a las Lagunas de Guanacache

Hace dos años, DIARIO HUARPE junto a más de 200 personas llegó con la Campaña Solidaria “Resistiendo el Olvido” Agua y Caminos para Guanacache para visibilizar la problemática que desde hace años sobrellevan los huarpes de la comunidad Aguas Verdes de las Lagunas Guanacache. Una comunidad preexistente a la colonización que se cansó de resistir la falta de agua, la ausencia de caminos, la alteración ambiental del lugar donde viven, la injusticia y el olvido.

A 730 días de aquel momento inolvidable, hoy se puede decir que: la traza principal del camino ya está terminada; en unos días, la Fundación para el Estudio e Intervención Socio-Ambiental (FEISA) comenzará con las obras de remediación; por otro lado, el Gobierno de la Provincia hace unos días adjudicó a la empresa Nacusi S.A. la obra de electrificación que llevará energía eléctrica a todos los puestos de la zona; y a finales de septiembre, el Ministerio de Desarrollo Humano de la Provincia firmó un acuerdo con el Instituto Nacional de Asuntos Indígenas (INAI) para realizar el relevamiento técnico, jurídico y catastral de las tierras en posesión actual, tradicional y pública de las Comunidades Indígenas, entre ellas, la de Aguas Verdes de las Lagunas de Guanacache (ver más abajo).

"Ustedes me conocieron pidiendo agua y caminos y si bien todavía no se ha resuelto el 100%, porque el agua todavía no llega y las otras necesidades siguen existiendo, algunos puntos del reclamo están teniendo devolución. El que yo creía principal, base, ya está y es el camino", dijo a DIARIO HUARPE José Díaz, representante de la comunidad huarpe Aguas Verdes.

José Díaz. Foto: Mariano Martín / DIARIO HUARPE

Sin caminos, los laguneros huarpes se sentían discriminados, porque veían que el progreso llegaba a otros lugares y a ellos no. "Cuando lo empecé a transitar lloraba y no me avergüenzo por lo que digo. Es que el camino es el corazón que bombea la sangre de la comunidad, es el progreso para las familias. Con el camino se logra otra agilidad, nos sentimos incluidos como seres humanos, como seres vivos de esta sociedad", añadió.

Camino de Guanacache. Foto: Mariano Martín / DIARIO HUARPE

Sobre el camino

El Camino Los Huarpes se encuentra a 24 kilómetros de la Ruta 40, al sureste de la provincia de San Juan, en el departamento Sarmiento. Se llega por Ruta Provincial 319 o también por calle Lloveras. La traza principal tiene una longitud de 10,2 kilómetros y un ancho variable de 6 a 8 metros.

La construcción comenzó el 23 de septiembre del 2019 y todavía la obra sigue abierta. Es que en noviembre, Vialidad Provincial volverá a la zona a concretar la segunda etapa, la cual contempla los accesos a cada uno de los puestos, tres kilómetros más hasta el barrio Lagunas y cinco kilómetros hasta el límite con Mendoza.

"A esta obra la encaramos como un desafío", contó a DIARIO HUARPE Juan Manuel Magariños, director de Vialidad Provincial, "porque no habían recursos asignados que permitieran hacer un llamado a licitación y la contratación de una empresa específica. Así que la tomamos con la intención de ejecutarla por administración, es decir, con equipos propios, con personal de la delegación de Sarmiento, con el aporte de algunos materiales que eran excedentes de otras obras y en ese sentido se generó la estructura inicial".

Juan Manuel Magariños, director de Vialidad Provincial. Foto: Mariano Martín / DIARIO HUARPE

El director de Vialidad Provincial confirmó que la inversión de la obra, estimada a principios de este año, estuvo en el orden de los 50 millones de pesos. Se hicieron más de 2.000 viajes de camiones acarreando material de relleno. Se usaron cargadoras, motoniveladoras, rodillos, camiones bateas, trackers y camiones chicos.

Por momentos los equipos de trabajo eran de 15 personas y otros el el número se reducía a 10, pero nunca menos de esa cantidad.

"Haber sido parte de esta obra me llena de orgullo y emoción", dijo Gustavo Regalado, el ingeniero de Vialidad que tuvo a cargo la dirección del proyecto. "He estado en otras obras viales, pero no tenían esta complejidad que eran obstáculos a vencer como el agua y demás. Y tampoco el impacto social logrado. De hecho, en un momento fue muy emocionante, porque cuando estábamos logrando culminar el camino pudo ingresar una ambulancia a atender una urgencia y era la primera vez que una ambulancia ingresaba a la zona. Entonces valió la pena el calor, los mosquitos, los alacranes; valió la pena todo".

Gustavo Regalado, ingeniero de Vialidad Provincial. Foto: Mariano Martín / DIARIO HUARPE

Un sueño antes de jubilarse

Para Viviano Zárate, uno de los trabajadores de la delegación Sarmiento de Vialidad, el camino del Huarpe es un sueño cumplido. Es que Viviano fue quien propuso a sus superiores la idea de hacer el camino al ver la necesidad de los laguneros.

Viviano Zárate. Foto: Mariano Martín / DIARIO HUARPE

"Yo llevaba más o menos 10 años trabajando en Vialidad y como siempre he sido muy apegado a la gente de las Lagunas, se me ocurrió la idea de hacer una nota con la firma de todos pidiendo el camino. Y así lo hicimos, así comenzó todo".

La nota se presentó en el 2009, al tiempo se realizó el primer estudio. Al año siguiente el proyecto y ese mismo año fue aprobado en el Cámara de Diputados.

Camino de Guanacache. Foto: Mariano Martín / DIARIO HUARPE

Si bien el proyecto nunca se incluyó en los presupuestos del Gobierno provincial, inclusive en los de los últimos años, en el marco del reclamo más fuerte de la comunidad huarpe que originó la Campaña Solidaria "Resistiendo el Olvido" y la causa judicial en el Juzgado de Paz de Sarmiento, el camino se incluyó en la agenda de la Dirección de Vialidad Provincial, y como dijo Magariños, se realizó por administración.

"El camino para mí era un servicio, era fundamental para la gente de la laguna. En lo personal, faltándome cuatro años para irme como jubilado, siento una emoción muy grande que el camino se haya hecho", dijo Zárate entre lágrimas.

Mirá el video

Alegría, esperanzas y proyectos laguneros

Juan (61 años)

Juan. Foto: Mariano Martín / DIARIO HUARPE

"Antes había que salir de acá, ahora la cosa cambió", dijo don Juan. "Antes para llegar a Media Agua uno se demoraba una hora, una hora y pico casi dos, y ahora llegamos en 40 minutos, media hora"

Yamila (17 años)

Yamila. Foto: Mariano Martín / DIARIO HUARPE

"Para mí significa todo, porque con la calle podemos ir a la escuela, podemos estudiar y es lo que nosotros queremos", expresó Yamila, que este año cursa el 5º del secundario. "Antes nos costaba mucho salir por los caminos que teníamos. Siempre llegábamos tarde a clase, no podíamos estudiar muy bien. Ahora con la calle llegamos siempre a horario"

El sueño de Yamila es ser maestra. "Acá hay muchos chicos que no van a la escuela porque no tienen maestra y por eso yo quiero ser maestra, para poderles enseñar a leer a escribir".

Cristian (24 años)

Cristian. Foto: Mariano Martín / DIARIO HUARPE

"La verdad que el camino es muy bueno, porque antes sufríamos para salir en moto y ahora no, en un ratito, en una emergencia ahí nomás subimos al enrripiado que hay y estamos en Media Agua. Ahora con el camino salimos a buscar comida, vamos al trabajo. El camino significa mucho porque para andar antes teníamos que pensar en una camioneta y no llegábamos a juntar la plata para comprar y ahora podemos compararnos un autito. Ahora estamos mejor", afirmó Cristian.

Yanela (15 años)

Yanela. Foto: Mariano Martín / DIARIO HUARPE

"Antes mi papá para llevarnos a la escuela rompía mucho los vehículos, gastaba mucha plata arreglándolos, porque estaban horribles los caminos y ahora no", manifestó Yanela. "Mi sueño es ser veterinaria porque acá se mueren mucho los animales y ahora que está el camino mi papá quiere que estudie veterinaria y eso es lo que quiero".

Joaquín (72 años)

Joaquín. Foto: Mariano Martín / DIARIO HUARPE

"A todos nos ha cambiado la vida el camino. Espero que ahora llegue el agua, las casas, la salud, la educación", dijo don Joaquín. "El camino es vida, el camino es desarrollo".

Un año con varias de las buenas

Remediación

En abril, tras seis meses de conciliación y después de caerse la posibilidad de realizar una perforación en la zona (no se puede hacer por motivos técnicos y de calidades de agua), fue aceptada por Industrias Chirino y los demás organismos públicos (Ministerio de Minería, Departamento de Hidráulica y Secretaría de Ambiente), la alternativa de remediación ambiental propuesta por la Comunidad Huarpe Aguas Verdes.

Según los cálculos, en dos o tres meses las obras deberían estar terminadas. Es decir, en los meses de noviembre o diciembre, justo antes que empiece la temporada de lluvias.

Las obras que se realizarán se consideran blandas y amigables con el medio ambiente porque no se utiliza cemento, sino tierra del lugar y sólo en algunos sectores, geomembranas.

Las obras consisten en dos tipos de trabajos puntuales: uno, específicamente de restauración ambiental y el otro, de rerservorio de agua para los 16 puestos de la comunidad originaria, ubicados en el corazón de las lagunas.

En el caso de las obras de restauración ambiental, en un principio se definió que se iban a construir cuatro azudes y ahora serán seis. Los mismos se harán en determinadas depresiones del terreno para captar las correntías que se formen por las aguas de lluvia. La técnica se conoce como “cosecha o trampas de lluvia”, ya que con ella se busca atrapar y/o concentrar toda esa agua (formando pequeñas lagunas naturales), antes que se disperse en el terreno y se pierda.

Según explicaron los especialistas, a medida que esas ollas se van llenando con el agua de lluvia, sedimentan y con ese sedimento se va recuperando el viejo suelo lagunar y su impermeabilidad. Y ante cada nueva precipitación, se extiende no sólo el espacio lagunar, sino también el tiempo de permanencia de esas aguas y sus hectómetros cúbicos.

Electricidad

Hace unos días, el Gobierno de la Provincia adjudicó a la empresa Nacusi S.A. la obra de electrificación que llevará energía eléctrica a todos los puestos de la zona.

El presupuesto oficial es de $121.911.644,47 y el plazo de ejecución de 240 días corridos, es decir, un poco más de ocho meses. El proyecto contempla la construcción de una línea de media tensión de 33 KV, la cual tendrá una extensión aproximada de 28,3 kilómetros. Esta obra empezaría en un plazo no mayor a 15 días y estaría culminada a mediados de 2022.

Relevamiento

A finales de septiembre, el Ministerio de Desarrollo Humano de la Provincia firmó un acuerdo con el Instituto Nacional de Asuntos Indígenas (INAI) para realizar el relevamiento técnico, jurídico y catastral de las tierras en posesión actual, tradicional y pública de las Comunidades Indígenas,. Y entre ellas, la de Aguas Verdes de las Lagunas de Guanacache.

En total se relevarán 12 comunidades (nueve huarpes y tres diaguitas), de los departamentos 25 de Mayo, Sarmiento, Caucete y Valle Fértil.

Teniendo en cuenta la experiencia en otras provincias de la Argentina, el INAI estima el desarrollo del trabajo completo, con la elaboración y entrega de las Carpetas Técnicas, en un plazo de 12 meses. Es decir, un año.

Agua

Una vez culminada la obra de electrificación, el gobierno de la provincia avanzará con la perforación que provea de agua potable a la zona. Esta obra la está gestionando la Secretaría del Agua y el Ministerio de la Producción.