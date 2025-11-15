A Franco Armani se le prendió fuego la casa por la explosión de Ezeiza

Carlos Spegazzini se convirtió en el escenario de un episodio dramático e impactante. El suceso, un incendio descomunal en el Polígono Industrial, avanzó con tal violencia que las explosiones se escucharon a varios kilómetros. La conmoción fue tal que el cielo se tiñó de negro y los barrios cercanos sintieron el temblor.

Lo que nadie imaginaba era que Franco Armani, el arquero y capitán de River, y también campeón del mundo con la Selección Argentina, quedaría envuelto en este incidente.

El fuego dentro del área industrial rápidamente dio paso a una serie de explosiones que sacudieron la zona. Gastón Granados, el intendente de Ezeiza, describió la brutalidad del episodio en C5N, señalando que "Se explotaron los vidrios de mi casa y del barrio".

Entre las viviendas afectadas por la onda expansiva estuvo la casa del Pulpo Armani. El dato que más sorprendió fue que el domicilio del futbolista sufrió daños debido a la presión del estallido. Específicamente, se registró la rotura de cristales producto de la fuerte explosión.

Afortunadamente, al momento del hecho, Franco y su familia no estaban en el domicilio: habían salido a cenar, lo que evitó un susto mayor. Sin embargo, sí se encontraba una persona en la vivienda que, gracias a Dios, resultó ilesa. Las autoridades desmintieron la versión que circuló en redes sociales sobre un supuesto traslado del arquero a un hotel, algo que nunca ocurrió. Todo quedó reducido a pérdidas materiales.

En medio de la extrema tensión que vivía la ciudad, que obligó a movilizar a más de 380 bomberos, 70 unidades y un centenar de móviles de apoyo, Armani rompió el silencio con un mensaje que buscaba transmitir calma.

A través de sus redes sociales, el Pulpo compartió un comunicado. “Queremos agradecer sinceramente la preocupación y el apoyo de todas las personas que se han comunicado con nosotros en estas horas difíciles”, comenzó explicando.

El arquero enfatizó que toda la familia se encuentra bien. Agregó que “Ha sido una noche compleja, pero estamos tratando de sobrellevar la situación de la mejor manera posible”. Armani y su familia pidieron disculpas por no haber podido responder a todos los mensajes y llamados, agradeciendo de corazón el cariño y la contención recibida.

Pese a este incidente dramático, Armani entrenó con normalidad en River Camp y se encuentra dentro de la lista de convocados por Marcelo Gallardo para el partido de este domingo ante Vélez, un duelo clave para el Millonario.