Un grave hecho de violencia familiar se registró durante la tarde de este jueves en el departamento Santa Lucía, donde un hombre fue aprehendido acusado de golpear y disparar con un arma de fuego contra su hijo adolescente, el hecho ocurrió en el interior de una vivienda del Lote Hogar 26.

El cargador que tenía la pistola contaba con varios proyectiles sin percutar y en el lugar Había dos casquillos producto de dos detonaciones.

El procedimiento ocurrió alrededor de las 17:22, de este martes, cuando personal del Comando Central realizaba recorridas preventivas y el móvil 63 fue comisionado a una vivienda, ante la alerta de una gresca familiar. En simultáneo, motoristas de la Departamental y de Base 6 se encontraban en el lugar y estaban dando contención a un menor.

El personal actuante corroboró en el lugar que el arma estaba operativa y apta para el disparo.

Según informaron fuentes policiales, el adolescente de 16 años manifestó que había sido agredido físicamente por su padre, quien además le habría efectuado un disparo con un arma de fuego en uno de sus pies. Al arribar los efectivos y con autorización de la propietaria del domicilio, ingresaron a la vivienda y procedieron a la aprehensión del presunto agresor.

El arma hallada es calibre 9 milímetros y se investigará su origen y propiedad.

El detenido fue identificado como Raúl Javier Carmona, de 49 años, domiciliado en el lugar del hecho. Durante una requisa realizada en la vivienda, el personal policial logró secuestrar un arma de fuego que pertenecería al aprehendido, junto a dos vainas servidas halladas en el patio trasero del domicilio.

El sujeto detenido, quedó con sus manos esposadas y a resguardo para las pericias de dermotest para hallar restos de pólvora.

La víctima, de 16 años, quien quedó a resguardo del personal policial y del sistema de protección correspondiente.

Ante la gravedad del hecho, se dio intervención al sistema acusatorio y se hizo presente el fiscal Agustín Caballero, quien ordenó el inicio del procedimiento especial de Flagrancia, bajo el Legajo Nº 82/25, caratulado como lesiones, abuso y portación ilegítima de arma de fuego.

Las actuaciones quedaron a cargo de la Comisaría 29ª, en tanto el aprehendido fue trasladado a sede policial y quedó a disposición de la Justicia.