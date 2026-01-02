Un intento de robo agravado fue frustrado en el departamento Rawson, donde tres jóvenes fueron aprehendidos luego de intentar sustraer elementos de una papelería ubicada en una zona comercial.

El hecho ocurrió en la papelería JL, situada en la intersección de Boulevard Sarmiento y calle San Roque, en jurisdicción de la Comisaría 6ª. Según fuentes policiales, los sospechosos actuaron en grupo y dañaron una puerta de chapa perimetral del local para ingresar al comercio.

La escalera que los tres sujetos sustrajeron de la papelería JL.

Tras la alerta recibida vía equipo policial, efectivos que realizaban recorridas preventivas se dirigieron al lugar y comenzaron la persecución de los autores, quienes fueron vistos saliendo del comercio y escapando a pie por calle San Roque hacia el sur. Los sujetos fueron descriptos con prendas deportivas y uno de ellos con el torso desnudo.

La persecución culminó minutos después con la aprehensión de los tres implicados en distintos puntos del barrio. Uno de los sospechosos fue detenido en la intersección de calle Quiroga y San Roque, mientras que los otros dos fueron aprehendidos sobre calle Quiroga, todos dentro del departamento Rawson.

Los detenidos fueron identificados como Hernán Braian Gómez (25), Maicol Sebastián Vargas Quiroga (18) y Matías Emanuel Villalón (19), todos domiciliados en la zona.

Una vez controlada la situación, el personal policial regresó al comercio, donde el damnificado, Diego Gazze (45), manifestó que los sujetos habían provocado daños en la puerta de ingreso y sustraído una escalera de madera, la cual fue hallada posteriormente en una zanja a pocos metros del local y secuestrada como elemento probatorio.

Intervino el sistema acusatorio y se hizo presente el doctor José Quiroga, quien, tras interiorizarse de lo sucedido y consultar con el fiscal de turno, dispuso el inicio del procedimiento especial de Flagrancia por el delito de robo agravado por ser en poblado y en banda, en grado de tentativa.

Las actuaciones quedaron a cargo del personal policial interviniente, mientras los aprehendidos fueron trasladados a sede policial y quedaron a disposición de la Justicia.