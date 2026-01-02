La decisión del Gobierno nacional de avanzar con la privatización del Belgrano Cargas y Logística vuelve a poner en escena el debate sobre el rol del ferrocarril en el desarrollo productivo del país. Según Infobae, el Ejecutivo ya tiene en marcha el proceso para desarmar el esquema actual de la empresa estatal y abrir el sistema ferroviario de cargas a la participación privada, con el objetivo de mejorar eficiencia, atraer inversiones y ampliar el volumen transportado. En San Juan, la minería mira de cerca la definición.

La iniciativa forma parte del plan de reorganización del sistema ferroviario impulsado por la administración nacional, que contempla la venta de material rodante, la concesión de vías y talleres y la implementación de un esquema de acceso abierto para distintos operadores. La expectativa oficial es que este nuevo modelo permita modernizar una red estratégica para el transporte de mercancías, especialmente en regiones alejadas de los puertos.

Según Infobae, el proceso comenzaría formalmente durante los primeros meses de 2026, con la publicación de los pliegos y la posterior licitación de los distintos activos. El Gobierno apunta a que el sector privado asuma un rol central en la operación y el mantenimiento, bajo reglas que prioricen la sustentabilidad económica del sistema y la eficiencia logística.

En ese marco, el Belgrano Cargas aparece como una pieza clave para conectar economías regionales con los principales nodos de exportación. Con más de 7.000 kilómetros de vías que atraviesan gran parte del norte y centro del país, el ferrocarril es visto como una herramienta con potencial para reducir costos de transporte y mejorar la competitividad de sectores productivos intensivos en volumen.

La minería y una oportunidad logística para San Juan

La minería es uno de esos sectores que observa con atención el avance del proceso. En San Juan, donde los proyectos de cobre y otros minerales avanzan en distintas etapas de desarrollo, la logística es un factor determinante para la viabilidad económica de las futuras explotaciones. El transporte ferroviario, en ese contexto, aparece como una alternativa capaz de acompañar el crecimiento productivo de la provincia.

El año pasado se habló sobre el alcance del tren y la inversión privada. (Foto: archivo).

Durante el foro Argentina Cobre, realizado meses atrás, directivos del Belgrano Cargas habían presentado la posibilidad de extender líneas ferroviarias que permitan vincular proyectos mineros sanjuaninos con los corredores logísticos nacionales. Aquella exposición dejó planteada una hoja de ruta que hoy vuelve a cobrar relevancia, en un escenario donde el sistema ferroviario busca redefinir su estructura y su alcance.

El nuevo esquema que impulsa Nación prioriza corredores con volumen asegurado y continuidad operativa. Desde el análisis técnico, la minería de gran escala aparece como una actividad con capacidad para aportar previsibilidad y escala, dos condiciones centrales para justificar inversiones en infraestructura ferroviaria. En ese sentido, San Juan cuenta con un perfil productivo que podría integrarse de manera estratégica a un sistema de cargas más dinámico.

Un escenario con proyección a largo plazo

La privatización del Belgrano Cargas no se presenta así como un punto de llegada, sino como una instancia de redefinición. Para la provincia, el desafío pasa por anticiparse y articular políticas públicas, inversiones privadas y planificación logística, de modo que los proyectos mineros en desarrollo puedan encontrar en el ferrocarril un aliado para su etapa productiva.

La posibilidad de avanzar hacia una matriz logística más diversificada permitiría reducir la dependencia exclusiva del transporte carretero y mejorar la competitividad de la producción sanjuanina en los mercados internacionales. En un contexto donde la minería será uno de los motores del crecimiento provincial, el ferrocarril vuelve a instalarse como una herramienta a considerar en el mediano y largo plazo.

Con el proceso de privatización en marcha, el impacto final dependerá de cómo se integren los distintos actores y de la capacidad de las provincias para posicionar sus economías regionales dentro del nuevo esquema. Para San Juan, la combinación entre minería y logística ferroviaria abre un escenario de oportunidades que empieza a delinearse en el inicio de 2026.