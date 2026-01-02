Un hombre de 38 años fue aprehendido durante la tarde mientras intentaba darse a la fuga luego de sustraer un casco de una motocicleta estacionada frente al Servicio Penitenciario Provincial, sobre avenida Benavídez, en el departamento Pocito.

El hecho ocurrió cuando personal policial realizaba recorridas de prevención y seguridad por el sector y fue alertado por una mujer que se encontraba de visita en el lugar. La damnificada manifestó que un sujeto tomó el casco que estaba apoyado sobre su motocicleta y escapó corriendo hacia el sur, en dirección a un descampado cercano.

Publicidad

Ante esta situación, los efectivos iniciaron una persecución a pie y lograron interceptar al sospechoso en el interior del descampado, procediendo a su aprehensión mediante el uso racional de la fuerza. En el procedimiento se recuperó el casco sustraído, que fue secuestrado como elemento probatorio.

El aprehendido fue identificado como Pablo Félix Collado, de 38 años, de la Villa Obrera. Debido a la hostilidad del entorno, el personal policial trasladó el procedimiento a la Comisaría 30ª, jurisdiccional del lugar.

Publicidad

Posteriormente, se dio intervención al sistema acusatorio y se mantuvo comunicación con el fiscal Mario Teja, quien se hizo presente, entrevistó a las partes y dispuso el inicio del procedimiento especial de flagrancia.

El hecho quedó caratulado como hurto en grado de tentativa, bajo el Legajo N.º 54/25, con actuaciones iniciadas en la Comisaría 3ª, mientras el aprehendido quedó a disposición de la Justicia.