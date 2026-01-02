El primer día de 2026 encontró a miles de sanjuaninos con los pies en el agua. Desde temprano, y tal como había ocurrido en Navidad, los embalses y el Río San Juan se poblaron de familias que eligieron recibir el Año Nuevo al aire libre, buscando alivio ante el intenso calor.

El pronóstico del Servicio Meteorológico Nacional no falló: los 38°C anunciados se hicieron sentir y empujaron a una verdadera peregrinación hacia los diques y sectores habilitados del río. DIARIO HUARPE recorrió el Embarcadero del dique de Ullum y distintos tramos del Río San Juan, donde el clima fue distendido, familiar y con ánimo de festejo.

La postal se repitió a lo largo de la jornada. Reposeras acomodadas en la orilla, sombrillas y gazebos para escapar del sol, hieleras cargadas de bebidas frías y las sobras infaltables de la cena de Año Nuevo. Los sanguchitos de miga, prácticos y rendidores, volvieron a ser protagonistas del mediodía, al igual que el infaltable mate.

En las orillas, niños chapoteaban bajo la mirada atenta de padres y hermanos mayores, mientras otros se animaban a nadar un poco más adentro. El paisaje se completó con lanchas paseando, kayaks deslizándose con calma y motos de agua que aportaron movimiento a una escena veraniega clásica.

Pese a la gran concurrencia, la jornada transcurrió sin sobresaltos. Guardavidas, personal del Grupo Geras, Policía Montada, Bomberos y Náutica estuvieron presentes de manera preventiva. No hubo rescates ni intervenciones de emergencia. Cerca de las 15:30 se cerró el ingreso al Río San Juan para evitar que ingresara más gente, ya que el lugar estaba colmado.

Como es habitual, a partir de las 19 comenzó el operativo de desalojo ordenado, con avisos carpa por carpa, silbatos y sirenas para que todos se retiraran sin apuro. El balance fue positivo: tránsito normal, ningún accidentado y un comienzo de año marcado por el agua, el calor y el encuentro familiar.

Buscate: mirá quiénes estuvieron en el Embarcadero y el río

(Fotos: Gabriel Flores / DIARIO HUARPE).

