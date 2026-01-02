Un violento episodio se registró durante la tarde de este jueves 1 de enero en la localidad de Los Berros, departamento Sarmiento, donde un hombre resultó herido con un arma blanca tras un altercado con otro sujeto y luego se negó a recibir asistencia médica y a realizar la denuncia correspondiente.

El hecho ocurrió en una zona conocida como la pileta pública, una vertiente ubicada sobre Ruta Provincial 153, antes de calle del Sur, donde se habrían encontrado los implicados en el hecho. Por causas que se investigan, dos individuos protagonizaron una pelea y uno de ellos sufrió una herida cortopunzante en uno de sus brazos.

Personal de la Subcomisaría Soria de Los Berros fue informado del hecho, pero no logró establecer contacto con el damnificado ni recibió denuncia del hecho.

Ante la situación, personas que se encontraban en el lugar dieron aviso a emergencias y una ambulancia trasladó al lesionado hasta el microhospital de Los Berros. Tras una primera evaluación médica, los profesionales decidieron derivarlo al Hospital Rawson, en la ciudad de San Juan, para una atención de mayor complejidad.

Imagen Ilustrativa: El herido llegó al hospital Rawson trasladado desde los berros y manifestó su negativa a recibir atención médica y se retiró del lugar.

Sin embargo, ya en el nosocomio central, el herido cuya identidad no fue aportada se negó a recibir asistencia médica y se retiró voluntariamente del lugar sin brindar datos personales ni información sobre su agresor.

Intervino personal de la Subcomisaría Soria, que puso en conocimiento del hecho a la UFI Genérica. Desde el sistema acusatorio indicaron que, al no existir denuncia formal ni víctima asistida, no corresponde iniciar una investigación judicial.

El episodio quedó registrado únicamente en las actuaciones policiales preventivas realizadas en el lugar.