A la espera del arreglo de Gorosito, el plantel de San Lorenzo practicará en turno vespertino

POR AGENCIA TÉLAM Hace 2 horas

El plantel de San Lorenzo practicará mañana en turno vespertino, a la espera de que en las próximas horas Néstor Gorosito se desvincule como técnico de Tigre y pueda acordar su llegada a la entidad de Boedo para dirigir en esta Superliga de Primera División.



En principio, el equipo 'azulgrana' tenía previsto practicar por la mañana en la Ciudad Deportiva del Bajo Flores, bajo la conducción del Dt interino Diego Monarriz.



Sin embargo, el departamento de fútbol profesional de la entidad decidió que el entrenamiento de mañana arranque a las 17.00 “con la intención de que pueda sumarse el nuevo DT en caso de que arregle” informaron a Télam fuentes de la institución.



Pese a que Gorosito mostró hermetismo respecto de su salida de Tigre (declinó hablar de su futuro con TyC Sports en la previa del partido con Deportivo Riestra, por la undécima fecha del torneo de la Primera Nacional) es casi un hecho que San Lorenzo acelerará en las próximas horas y concretará el segundo ciclo del DT en el club (el primero fue en la temporada 2003-2004).



En otro orden, Néstor Ortigoza esbozó su ilusión de regresar a San Lorenzo y el vicepresidente Marcelo Tinelli no descartó volver a contar con el criterioso mediocampista central, de muy poca continuidad en Rosario Central.



“Ojalá pueda volver a San Lorenzo. Es un deseo” expresó Ortigoza al programa 'No tenemos pelotas', por Radio Late 93.1



Y por la misma emisora, el vicepresidente y conductor televisivo dio el visto bueno para el retorno del volante, que fue campeón en la Copa Libertadores 2014.



“Pulgar para arriba, totalmente, hay que ver en qué situación, cómo sería. Que (Nestor) Ortigoza muestre esas ganas de volver es lo que más me alienta. Qué bueno que diga eso Orti, me encanta”, apuntó el dirigente.