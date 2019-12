A Martínez Quarta le gustaría "pegar el salto" si hay una oferta que le "sirva" a River y a él

POR AGENCIA TÉLAM Hace 3 horas

El defensor de River Plate Lucas Martínez Quarta aseguró hoy que le gustaría "pegar el salto" en su carrera deportiva, siempre y cuando aparezca una oferta concreta que le sirva tanto a él como al club.



"Si llega algo que le sirva al club y a mí, desde lo futbolístico, porque tengo deseo ser parte de la selección, me gustaría pegar el salto", expresó Martínez Quarta en diálogo con Fox Sports.



"Hoy soy feliz porque estoy en un club como River que pelea permanentemente cosas importantes, pero si llega algo concreto, con un club que también pelee cosas importantes, es para pensarlo", agregó Martínez Quarta quien está de vacaciones en Inglaterra.



El "chino" indicó que su entrenador, Marcelo Gallardo, les otorga consejos, especialmente en este tipo de situaciones, y apela a la comprensión.



"Marcelo sabe los momentos y que hay chances que no se pueden desperdiciar. Entonces aparece, te dice que vayas y aproveches la oportunidad si se dan las condiciones", apuntó Martínez Quarta.



A propósito de Gallardo, el defensor central de River admitió su continuidad en el club lo tomó por sorpresa. "No voy a mentir, creí que Gallardo se iba, pero nos dijo que teníamos un objetivo rápido en el 2020 para ganar la Superliga, para mentalizarnos en un objetivo importante", señaló el "chino".



Por último, Martínez Quarta se refirió a la final de Copa Libertadores perdida contra Flamengo de Brasil en Perú, a falta de tres minutos, por 2 a 1.



"Nos vamos a quedar con la espina durante un buen tiempo. No le encuentro explicación a lo que pasó con Flamengo, es una herida que tardará en cicatrizar. Con el tiempo pasará, pero es una lástima porque estuvimos a nada de conseguir algo histórico", señaló Martínez Quarta.