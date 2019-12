A pesar del calor, la militancia acompañó durante largas horas

Cerca de las 16 del viernes comenzaron a arribar personas hasta las inmediaciones de la Legislatura para observar al gobernador Sergio Uñac que asumió su segundo mandato consecutivo. A pesar de los casi 40ºC, todos se fueron preparados para afrontar el sol sanjuanino, no faltaron los packs de agua mineral y hasta la chaya que ayudar a sofocar el calor.

El Gobernador llegó casi dos horas más tarde de lo previsto, tiempo en el que la militancia acompañó con banderas de agrupaciones políticas, sociales y sindicales. Las mismas se movieron al ritmo de las canciones que entonaron, generalmente era un grupo el que comenzaba y, rápidamente, los presentes se unían a los cantos peronistas.

Con dos packs de agua, llegaron preparados para enfrentar el calor

Algunos integrantes de la asociación civil barrio Escobar arribaron a las 16.30 a la Legislatura para poder observar la asunción del gobernador Sergio Uñac. Desde las primeras horas de la mañana notaron las altas temperaturas que iba a haber en la provincia así que llevaron dos packs de agua mineral para sentir un poco menos el calor y que sus hijos no fueran a deshidratarse. Además, como vieron que la espera iba a ser larga, decidieron sentarse en el pasto del Centro Cívico a esperar tranquilas y exhibiendo la bandera de su agrupación.

Las canciones militantes ayudaron a pasar la espera

"Los muchachos peronistas, todos unidos triunfaremos", fue una de las frases que más se escuchó en la previa de la asunción del Gobernador. Esa fue solo una de la gran cantidad de canciones que entonaron los jóvenes del Espacio Rawson Nuevo que celebraron esta fiesta de la democracia saltando y abrazados en ronda. A su alrededor había compañeros que flamearon banderas con la frase "Vamos todos, Uñac conducción, juventud peronista". Este grupo fue el que alentó a gran parte de los militantes presentes que se unieron a los cantos y festejos.

Con la virgen a todos lados

"Esto es muy emocionante para toda la agrupación porque somos muy peronistas", dijo Emilce, una de las integrantes de la agrupación Virgen de Fátima. Ella fue la encargada de custodiar la virgen representante de la asociación que habían llevado. Al busto religioso lo ubicaron en una mesa que decoraron con un mantel, Emilce estuvo a su lado durante cada minuto de la espera y del acto que se desarrolló en la Cámara de Diputados. Según comentó la mujer, a la virgen que le dio el nombre a la agrupación la llevan a todos los eventos de los que son parte.

Con la chaya se divirtieron y sofocaron el calor

Una agrupación política de Capital llegó temprano para asegurarse un buen lugar y tener una buena vista para cuando el Gobernador llegara a la Legislatura. Las horas transcurrieron en medio del calor que en un momento no soportaron más, fue así que agarraron las botellas de agua mineral y comenzaron a chayar entre ellos.

El infaltable

Hugo Horacio Brottier, más conocido como el “Tatá”, llegó a la Legislatura cerca de las 17, ahí se quedó hasta pasada las 20 ya que quería ver al Gobernador pero, también, compartir tiempo con los sanjuaninos. El retraso madurativo que tiene el hombre no le es impedimento para socializar con los ciudadanos en cada evento masivo que se realiza en la provincia y este no fue la excepción. No obstante, la espera fue tan larga que decidió sentarse al lado de las vallas de seguridad y bajo las banderas de los militantes.

El primer evento peronista de su hija

Cintia Rodríguez no dudó en asistir a la asunción de Uñac junto a su pequeña hija, Denise, de 1 año y 6 meses. La joven mamá quería que su niña conociera desde chica el partido político por el cual militaba ella, aunque, debido al intenso calor tuvo que quitarle la ropa y mojarle el pelo para que la beba no sufriera. “Estoy muy contenta con que vuelva el peronismo a la Argentina, ojalá todas las cosas sean mejor con Fernández”, dijo con una sonrisa haciendo referencia al nuevo Presidente.