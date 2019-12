A província de Córdoba foi escolhida pelos argentinos como o "destino dos sonhos" para estas férias

POR AGENCIA TÉLAM Hace 1 hora

A província de Córdoba lidera o top 5 como "destino dos sonhos" para as férias de verão, seguida pelas Cataratas do Iguaçu, San Carlos de Bariloche, Mar del Plata e Tierra del Fuego, segundo uma pesquisa encarregada por uma plataforma privada de viagens e turismo.



A enquete realizada pela agência de pesquisas independente Voices! para Booking.com foi realizada de 23 a 26 de outubro de 2019, com entrevistas a 758 pessoas do país, entre homens e mulheres maiores de 16 anos.



Na escolha de Córdoba como destino ideal predominam as mulheres, os maiores de 50 anos e as pessoas com filhos, e diminui a escolha deste destino entre residentes de da cidade de Buenos Aires.



No que refere ao Top 5 de destinos internacionais preferidos pelos argentinos, o primeiro lugar é ocupado pelo Brasil, seguido de longe pela Itália, o México, a Espanha e os Estados Unidos.