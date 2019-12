A River no le salió nada contra San Lorenzo y dejó pasar otra gran oportunidad

POR AGENCIA TÉLAM Hace 1 hora

River, que dispuso de dos penales y no convirtió, perdió con San Lorenzo por 1 a 0 y dejó pasar otra gran oportunidad de convertirse en puntero de la Superliga, en el partido correspondiente a la fecha 16.



El delantero Adolfo Gaich marcó el único gol del partido en el Monumental, ante una multitud que festejó el primer año de la obtención de la Copa Libertadores frente a Boca en Madrid, y privó a River de una victoria clave en el cierre del año.



Ante su gente, después de la recuperación en Rosario ante Newell's, al que derrotó 3-2 tras estar en desventaja 0-2, River buscó todo el tiempo contra San Lorenzo, que se valió de la contundencia para ganar.



Mientras River atacaba con muchos jugadores, en la vuelta del colombiano Juan Fernando Quintero como titular, a San Lorenzo le bastó un centro de Ángel Romero para Gaich, quien, con dos gambetas, eliminó las marcas de Pinola y Casco, para definir con un fuerte derechazo que dejó sin chances a Franco Armani.



Luego, apareció la figura de Torrico en el penal que le atajó a Borré, tras la infracción de Herrera a Casco en el área. El colombiano eligió el palo izquierdo y el mendocino, un especialista, adivinó su intención.



El club de Núñez había convertido un gol lícito a instancias de Borré, pero un fuera de juego inexistente lo dejó sin festejo para el empate poco antes de la atajada de Torrico.



San Lorenzo nunca se salió del libreto. Con orden, se apoyó con cinco defensores y agazapado, con Gaich y Ángel Romero, esperó algún error de River.



La decepción de apoderó de River con el segundo penal desperdiciado en la noche de Núñez, a instancias de la falta de Herrera a De La Cruz. Quintero ensayó un remate fuerte que pegó en el palo derecho para el noveno penal que perdió River sobre 20 durante el año (4 sobre 7 ejecutados en la actual Superliga).



Los nervios se crisparon en Núñez cuando Palacios, luego de una entrada peligrosa ante Óscar Romero, se retiró expulsado.



Los ingresos de Scocco, Ferreira y Pratto no cambiaron la ecuación y los últimos minutos, con la expulsión de De La Cruz por una la falta -nuevamente contra Óscar Romero- que dejó al equipo con nueve, generaron más complicaciones.



San Lorenzo lo pudo haber liquidado en una contra, pero entre Armani y Martínez Quarta lo evitaron a falta de tres minutos.



A pesar de todo, el millonario tuvo el empate dos veces. Primero con una salvada enorme de Torrico que luego se replicó con varios rebotes en los jugadores de San Lorenzo y después con el cabezazo de Martínez Quarta que desvió el arquero mendocino, la gran figura de la noche.



River dejó pasar otra gran oportunidad en la Superliga. De local perdió muchos puntos con cuatro derrotas en el haber (Talleres, Vélez, Rosario Central y San Lorenzo) que explican por qué no se ubica el primer lugar.



San Lorenzo hizo su gran negocio: no ganaba en Núñez desde 2004, y con poco logró una victoria enorme, tan grande como el Monumental que poco después, a pesar de la caída, se vistió de fiesta para recordar el 9 de diciembre de 2018.







-Síntesis-



River: Franco Armani; Gonzalo Montiel, Lucas Martínez Quarta, Javier Pinola y Milton Casco; Enzo Pérez, Exequiel Palacios y Nicolás De La Cruz; Juan Fernando Quintero; Matías Suárez y Rafael Borré. DT: Marcelo Gallardo.



San Lorenzo: Sebastián Torrico; Andrés Herrera, Fabricio Coloccini, Gonzalo Rodríguez, Ramón Arias y Bruno Pittón; Gerónimo Poblete y Juan Ramírez; Óscar Romero, Adolfo Gaich y Ángel Romero. DT: Diego Monarriz.







Gol: en el primer tiempo, 15m. Gaich (SL)



Cambios: en el segundo tiempo, 19m. Ignacio Scocco por Borré y Cristian Ferreira por Quintero (R); 30m. Lucas Pratto por Montiel (R) y Lucas Menossi por Gaich (SL); 36m. Nicolás Blandi por Ramírez; 45+2m. Julián Palacios por Óscar Romero (SL)



Amonestados: Martínez Quarta, Suárez, Borré, Scocco (R); Coloccini, Rodríguez, Herrera, Menossi (SL)



Incidencias: en el primer tiempo, 38m Torrico (SL) le atajó un penal a Borré. En el segundo tiempo, 9m. Quintero marró un penal que pegó en el palo; 31m. Palacios (R) fue expulsado.



Árbitro: Patricio Loustau



Estadio: Antonio V. Liberti.