En diciembre del 2014 se sancionó la Ley 27.043 de abordaje integral e interdisciplinario de las personas que presentan Trastornos del Espectro Autista (TEA), que tiene por finalidad la investigación clínica y epidemiológica en la materia, así como también la formación profesional en su pesquisa, detección temprana, diagnóstico y tratamiento, su difusión y el acceso a las prestaciones. Esta ley en la provincia aún no se aplica y los cientos de padres que tienen a cargo hijos con este trastorno buscan una solución con la junta de firmas para ser escuchados en la Cámara de Diputados.

Actualmente, la provincia cuenta con un grupo de padres que decidió formar la Asociación Autismo San Juan, una organización no gubernamental a través de la que cientos de padres encuentran un lugar de refugio y contención ante el diagnóstico de una enfermedad compleja. Pese a que no es la primera vez que se organizan juntando firmas para ser escuchados, decidieron cambiar el modo de llevarlo adelante y recurrieron a la tecnología. A través de una plataforma digital que se encarga de gestionar de manera virtual la petición, iniciaron una vez más una nueva campaña. El objetivo es llegar a las 5.000 firmas. "Esperamos esta vez tener la fortuna de ser recibidos en la Cámara de Diputados y se escuche nuestra realidad, es todo lo pedimos", explicó Alejandra Agüero, actual secretaria de la asociación a DIARIO HUARPE.

Una de las tantas situaciones que deben enfrentar a diario es la incredulidad ante el TEA. "Si vos ves a mi hijo, no le notas nada extraño, el autismo no es algo físico y esto en más de una oportunidad me trajo problemas porque no creía de la condición de Joaquín", dijo.

La mujer contó que en una oportunidad su hijo necesitó asistencia médica y al tratarse de un adolescente, no pudo ingresar al consultorio. En un momento la médica que lo revisó salió molesta diciendo que el joven no hablaba. "Cuando Joaquín está con gente desconocida, no se comunica, lo hace sólo a través mío", dijo la mujer, que en ese momento se sintió discriminada.

Desde que salió la ley en el año 2014, padres y familiares de personas con el trastorno luchan para que en San Juan los derechos de todos ellos sean cumplidos. "Actualmente, la atención médica es muy difícil, ni hablar de aquellos que no cuentan con obra social. Todo para nosotros es cuesta arriba, por eso necesitamos que nos escuchen, que la ley se empiece a cumplir", dijo Agüero. Para los padres de la asociación, la posibilidad de un diagnóstico prematuro gratuito es fundamental.

Entre los objetivos que tienen desde la asociación, se encuentran la implementación de un diagnóstico precoz gratuito, apoyo terapéutico sin distinción de edad, vacantes en todos los niveles escolares, independientemente si se trata de educación pública o privada, equipos interdisciplinarios y la aceptación en centros de deportes y recreativos.