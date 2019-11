A un año del incendio en una comisaría de Transradio que dejó 10 muertos, marcharon por justicia

POR AGENCIA TÉLAM Hace 1 hora

Familiares y amigos de los diez presos que murieron en el incendio ocurrido en la comisaría de la localidad bonaerense de Transradio, partido de Esteban Echeverría, marcharon hoy para reclamar justicia al cumplirse un año del hecho, y la Comisión Provincial por la Memoria (CPM) pedirá que se impute en la causa al ministro de Seguridad, Cristian Ritondo, y al jefe de la Policía, Fabián Perroni.



La movilización partió a las 17 de la esquina de Salta y Camino de Cintura, en dicha localidad del sur del Gran Buenos Aires, y culminó a ocho cuadras, frente a la seccional 3ra. de Esteban Echeverría, donde hace un año ocurrió el incendio.



Además de familiares y amigos de los presos que murieron, de la marcha participaron el diputado nacional Horacio Pietragalla, el padre “Pepe” Di Paola, y diferentes organizaciones sociales.



Una vez allí, los allegados a los presos fallecidos realizaron un pequeño acto para recordarlos.



Por su parte, la CPM informó que el próximo miércoles pedirán formalmente la imputación de Ritondo y Perroni por los delitos de abandono de personas seguido de muerte y violación de los deberes de funcionario público, al considerar que “los dos funcionarios tenían el deber de garante de la vida e integridad de las personas detenidas” y “conocían sobradamente las graves condiciones de detención en la comisaría”.



Desde ese organismo denunciaron que la seccional que se incendió tenía siete clausuras, una de ellas dispuesta por el Ministerio de Seguridad bonaerense, por lo que no podía alojar a personas detenidas desde 2011, menos aún a 26 en un lugar que tenía capacidad máxima para 10.



La causa, caratulada actualmente como "averiguación causales de muerte", está a cargo del fiscal Fernando Semisa, de la Unidad Funcional de Instrucción (UFI) 4 Descentralizada de Esteban Echeverría.



Margarita Jarque, abogada de la CPM que representa a nueve de las diez familias de las víctimas, explicó a Télam que en el expediente no hay imputados, ya que “en un primer momento se responsabilizó del hecho a los presos por incendiar los colchones”, y luego la investigación “se amplió a funcionarios policiales y ministeriales”, aunque solo declararon como testigos.



Matilde Rojas, madre de Elías Soto (20), uno de presos fallecidos en el incendio, pidió que "se investigue la responsabilidad de los policías que estaban esa noche (en la comisaría)", ya que solo "fueron testigos en la causa" y ahora "están trabajando en otras dependencias".



"Son días difíciles para mí y mi familia, nunca imaginé tener que salir a las calles, pedir justicia e ir en contra de las fuerzas de seguridad, quienes nos tienen que cuidar", aseguró a Télam.



"Ellos (los presos) estaban ahí por algo que hicieron y estaban justamente pagando. Estaban indefensos ahí, (los policías) no tendrían que haber dejado que pase esto, estando los bomberos al lado. Ellos decidieron aplicar la pena de muerte, que acá en Argentina no existe", expresó la mujer.



El hecho ocurrió alrededor de las 3.30 del 15 de noviembre de 2018 en la seccional situada en Camino de Cintura 6080, donde los detenidos comenzaron a prender fuego colchones en protesta por un corte de luz y pese a la acción de los bomberos voluntarios el humo se propagó.



En un principio, fallecieron en el lugar los detenidos Jeremías Rodríguez Aaron, Eduardo Rogelio Ocampo (59) y Jorge Luis Ramírez(30) y días sucesivos murieron Juan Bautista Lavarda (59), Miguel Ángel Sánchez (31), Elías Soto (20), Juan Carlos Fernández (31), Walter Gabriel Barrios (21), Carlos Ariel Corvera (25) y Fernando Argüello.