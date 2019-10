Absuelven a dos jóvenes en el juicio por el crimen de un pizzero en Almirante Brown

Hace 1 hora

Dos jóvenes que en 2018 circulaban alcoholizados en una moto y fueron detenidos tras una persecución por su presunta participación en el crimen de un pizzero, ocurrido momentos antes en Almirante Brown, fueron absueltos por el beneficio de la duda en un juicio oral por ese homicidio y recuperaron su libertad tras permanecer 20 meses presos.



La decisión del Tribunal Oral en lo Criminal (TOC) 10 de Lomas de Zamora benefició a David Nicolás Acosta (18) y Héctor Ángel Pereyra (18), quienes llegaron detenidos al debate por el homicidio de Sebastián Scriva (60) y fueron liberados tras el fallo.



Fuentes judiciales informaron a Télam que en su alegato el fiscal Guillermo Morlacchi había solicitado prisión perpetua para ambos por el delito de "homicidio agravado", ya que consideró que participaron en el asesinato.



Sin embargo, los jueces Susana Mabel Silvestrini, Daniel Julio Mazzini y José Ignacio Polizza coincidieron con las defensas particulares que habían pedido su absolución por falta de pruebas.



Según las fuentes, los fundamentos del veredicto se darán a conocer el jueves 31 de este mes y el fiscal del caso los examinará para determinar si apela o no.



El hecho ventilado en el debate ocurrió el 11 de febrero del año pasado, en una pizzería situada en General Madariaga y Portugal, en el barrio Lindo, de Almirante Brown, en el sur del Gran Buenos Aires.



Según dijeron las fuentes en aquel momento, Scriva estaba junto a su esposa, Graciela Burgos, cerrando la puerta del local cuando se aproximaron dos delincuentes a bordo de una moto, que se estacionaron a pocos metros, sobre la vereda.



Los asaltantes amenazaron al comerciante y le exigieron el dinero de la recaudación del local, por lo que la víctima les entregó unos 8.000 pesos en efectivo.



No obstante, uno de los ladrones disparó contra el pizzero, quien quedó gravemente herido de un tiro en el pecho.



Tras el ataque, los delincuentes se escaparon mientras que Scriva fue trasladado por su esposa y un remisero al Hospital Santamarina de Monte Grande, donde murió cuando era operado.



Sobre la base de datos obtenidos por los pesquisas, personal de la comisaría 1ra. de Esteban Echeverría que patrullaba la zona intentó horas después identificar a dos jóvenes que circulaban en una moto Yamaha YBR 250 negra, quienes se negaron a detener la marcha y aceleraron.



Pero el que iba al volante perdió el control del rodado y chocó un auto que estaba estacionado, tras lo cual fue detenido junto a su acompañante.



Una fuente de la investigación explicó a Télam que al momento de ser detenidos, los sospechosos estaban alcoholizados ya que poco antes habían salido del boliche "Lukovo Disco", de Monte Grande, a unas 40 cuadras de la pizzería de Scriva.



Los voceros explicaron que dentro de boliche ambos sospechosos gastaron mucho dinero en bebidas y que al ser apresados llevaban puestas ropas similares a la de los atacantes del pizzero.



Además, entre las pertenencias de los acusados se hallaron 3.800 pesos divididos en tres fajos de 1.000 y uno de 800.



No obstante, esas pruebas no fueron consideradas suficientes por los jueces y ambos fueron liberados tras haber permanecido más de un año y medio presos.