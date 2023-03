La denuncia de un testigo fue clave para el rescate y asistencia de una joven, quien luego denunció haber sufrido un abuso por parte de dos hombres. Ocurrió la madrugada de este sábado, cuando según la denuncia, los sujetos atacaron a una mujer cuando esta se encontraba inconsciente.

Todo empezó a la salida de un bar, que para no entorpecer la investigación pidieron no difundir el nombre, explicó a DIARIO HUARPE el fiscal que investiga la causa, Ignacio Achem, de la UFI Cavig. Allí una persona vio en un auto a dos hombres y una mujer y llamó inmediatamente al 911, alertando que los sujetos estaban abusando de la joven, que no se encontraba bien.

Publicidad

Registrate al Newsletter Recibí las noticias recomendadas en tu bandeja de entrada Registrate {{msj}} {{msj}}

Con la descripción del auto, la Policía inició una recorrida hasta que dieron con el vehículo cerca del parque de Mayo, en calle San Luis, donde en general se encuentran carros de comida. En el auto solo estaba la joven, totalmente inconsciente, pero cuando la Policía llegó al lugar dio con los hombres, que estaban comiendo panchos a pocos metros.

En ese momento personal policial dio intervención también a la fiscalía que se encarga de hechos de violencia de género. La joven reaccionó poco después y fue trasladada al Hospital Rawson donde la asistieron y una médica la controló y realizó peritajes.

La mujer se encontraba inconsciente la mayor parte del tiempo cuando presuntamente sucedieron los hechos, pero una vez que fue asistida realizó la denuncia formal. La fiscalía se encuentra haciendo averiguaciones e investigando también cámaras de seguridad. Achem dijo que no develarán datos sobre los resultados de las pericias hasta que no inicien las audiencias.

Los dos hombres, de quienes no develaron datos para poder avanzar con la investigación, se encuentran detenidos. Uno de ellos era amigo de la joven y conocía también al otro sujeto. Ambos deberán responder ante el juez por primera vez en los próximos días, cuando decidirán si son o no imputados por el delito.