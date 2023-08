Aceptó el desafío: Charles Oliveira pide fecha y lugar para pelear con Conor McGregor

Charles Oliveira se encuentra en una posición intrigante, ya que podría estar a punto de competir por el codiciado título de Peso Ligero de UFC. El brasileño se mediría nuevamente con Islam Makhachev, pero su rivalidad sigue su curso con Conor McGregor. El excampeón decidió abordar el reciente conflicto en línea con el irlandés el pasado lunes, dejando en claro que no está colocando obstáculos en el camino hacia un posible enfrentamiento en el octágono.

Después de su victoria sobre Justin Gaethje en UFC 274, un combate que habría marcado la segunda defensa del cinturón de Charles si no fuera por una falla en el peso en la balanza, Oliveira no dudó en llamar a McGregor. El entusiasmo con el que Conor respondió a esta advertencia encendió la chispa de una rivalidad que ha continuado desarrollándose ocasionalmente.

McGregor, por su parte, ha redirigido su enfoque hacia un cruce con Gaethje, quien se coronó como el campeón "BMF" en UFC 291 al vencer por nocaut a Dustin Poirier. Esto ha dejado a Michael Chandler, el siguiente en la lista de "The Notorious" según lo planeado en The Ultimate Fighter 31, en una posición incierta. En el panorama actual, pocas estrellas del MMA han escapado de los ataques verbales del británico, lo que deja a Oliveira en una posición de incertidumbre en cuanto a si sus recientes intercambios con él.

Sin embargo, Oliveira está claro en un punto: se siente listo y dispuesto para aprovechar la oportunidad si esta llega. Mientras tanto, McGregor tiene su regreso programado para principios de 2024, y Oliveira cuenta con un enfrentamiento con Makhachev para el UFC 294 de octubre, el que sería por el título de Peso Ligero. De consagrarse nuevamente el brasileño, ¿defendería la corona frente a Conor?

El mensaje de Oliveira

"Lo que sucede es que estoy aquí, solo lo estoy esperando. Todo lo que necesita hacer es decirme el lugar y la hora, y estaré allí. No sé, estoy aquí, ¿dónde está Conor? 170, 183 libras, no importa. Todo lo que tiene que hacer es detenerse y hacerlo", fue lo que expresó Oliveira, en diálogo con The MMA Hour. Sin dudas, no tiene inconveniente alguno en enfrentarse con McGregor.