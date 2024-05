Tras conocerse a través de DIARIO HUARPE que vecinos de Iglesia consideran que, a más de 20 años de minería, la sustentabilidad y la equidad social todavía no llegan al departamento del norte sanjuanino, el empresario minero y presidente de la Cámara Minera de San Juan, Ricardo Martínez, dijo en el noticiero Amanecer Informados, que “Iglesia no es Dubai, porque no hay gente como en Dubai”.

El referente de la actividad profundizó sus dichos al expresar que en Iglesia, “no hay gente que haga las cosas con seriedad, con precisión, y que muestre, transparentemente, dónde está, dónde se invirtieron los dineros que vinieron de la minería”, profundizando su respuesta ante las voces disonantes de la actividad existente entre los iglesianos.

Cabe recordar que el debate se desata después que DIARIO HUARPE publicara este jueves, las opiniones de vecinos y vecinas de Las Flores, Bella Vista, Villa Iglesia, Tudcum, Rodeo y Angualasto, en el marco de los más de 20 años de minería en el norte sanjuanino. Los entrevistados manifestaron que en todos esos años, la sustentabilidad y la equidad social todavía no llegan al departamento.

Las y los iglesianos sienten que en el pueblo hay necesidades básicas insatisfechas, como son, viviendas, agua potable, salud y transporte. Sienten que las riquezas solo tiene un camino, el de ida. Y la poca que vuelve, se distribuye mal o queda en los bolsillos de unos pocos. Porque no hay control y tampoco, un plan consensuado de inversión, un plan de diversificación económica departamental.

Planteado esto, el presidente de la Cámara Minera expresó que, “hace unas semanas realizamos una reunión desde la Cámara Minera en la que tuvimos 200 asistentes, y si bien hubo críticas por cómo y dónde se invirtieron los montos de la minería, nadie planteó que la actividad no sea positivo para el departamento”.

Además, Martínez aseguró que al departamento de Iglesia llegaron en regalías, “miles de millones de dólares", pero, que "no le corresponde a la minería ejercer la potestad de ver cómo se invierte".

“Sí, le corresponde al gobierno”, dijo, “al Tribunal de Cuentas y a todos los órganos de control, ser eficientes para que esos dineros no se malgasten”.

Lo cierto es que el tema, ya está instalado: a más de 20 años de minería, los sanjuaninos sienten que la distribución de las riquezas no está llegando a los bolsillos de todas las familias de San Juan.