Con la media sanción de la Ley Bases en la Cámara de Diputados de la Nación, el Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones (RIGI) quedó a un paso de aprobarse. Este sistema le brindará beneficios fiscales a las inversiones superiores a los US$200.000.000, lo que en San Juan se traduce en facilidades para que los proyectos mineros comiencen. Pero hay una polémica: la posibilidad de que los ingresos brutos y las tasas municipales dejen de cobrarse y, como consecuencia, que impacte negativamente en las recaudaciones. . Ante esto, el ministro de Producción, Trabajo e Innovación, Gustavo Fernández, llevó tranquilidad y aseguró que los impuestos se seguirán cobrando, pero que no se podrán agregar más tasas en un futuro. Además, aseguró que para la provincia la reducción impositiva no es un problema.

“Los impuestos no se dejarían de cobrar. Lo que establece el RIGI es que las provincias y los municipios no puedan sumar impuestos. San Juan no tiene problema en ese sentido, porque viene con una política tributaria bastante estable”, manifestó el ministro Fernández al respecto.

Entonces, el RIGI no quita los impuestos, sino que pone una especie de cerrojo a las provincias y a los municipios que adhieran para que no puedan sumar más en un futuro, lo que generará mayor seguridad jurídica para que las empresas se asienten e inviertan. En la provincia esta situación no genera preocupación, advirtió, porque el Estado local vira hacia una filosofía de achique impositivo, como la reducción del impuesto automotor.

“El principal impacto en la provincia va a ser que se pongan fecha a las inversiones en minería para construcción de mina, porque hasta el momento solo es exploración. Lo que necesitamos es que se tomen decisiones en este plano y que arranquen las explotaciones de cobre”, dijo Fernández.

En este sentido, el ministro llevó tranquilidad a los municipios mineros y dijo que, si bien habrá “congelamientos” de los impuestos, la explotación de los proyectos de cobre permitirá incrementar las regalías y generar fideicomisos. Esto no entraría en peligro.

Fernández aseguró que, lejos de perjudicar a las provincias, el RIGI es una especie de adelanto de beneficios fiscales para que las decisiones de las grandes inversiones se “tomen ya” y no dentro de dos años. Para el resto de las unidades productivas estos privilegios irán llegando “con el tiempo”. “Las condiciones que se ofrecen en el RIGI en materia tributaria son condiciones que el presidente se ha comprometido a instalar en los demás ámbitos”, manifestó.

¿Perjudica a un sector?

Desde la Unión Industrial manifestaron que hay preocupación porque el RIGI plantea que las grandes inversiones pueden importar sin impuestos, por lo que las empresas locales continuarán pagando el impuesto País y genera una competencia desleal. Ante esto, Fernández aseveró que esta carga “se eliminará tarde o temprano”, y las compañías nacionales dejarán de pagarlo.

El ministro planteó que en San Juan, la posible eliminación del impuesto País se complementa con los compromisos que las empresas mineras deben tener con las comunidades locales.

Un acuerdo político

El RIGI fue el único artículo de la Ley Bases que contó con el acompañamiento de los seis diputados nacionales por San Juan. Por Unión por la Patria (UxP) votaron en positivo Walberto Allende, Jorge Chica y Fabiola Aubone; por Juntos por el Cambio (JxC), Nancy Picón y María de los Ángeles Moreno; y por La Libertad Avanza, José Peluc.