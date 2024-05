Después de conocerse que muchos de los habitantes de Iglesia consideran que a más de 20 años de minería, la sustentabilidad y la equidad social todavía no llegan a su departamento, DIARIO HUARPE abrió aún más la consulta y recorrió el centro de la Capital de San Juan para dialogar con diferentes vecinos. En las charlas espontáneas que se dieron en la calle, todos consideran como positivo que la minería dio trabajo y como lo negativo, los riegos de contaminación y la distribución de las riquezas.

Eduardo – Rivadavia

"Lo bueno, es que tomaron mano de obra sanjuanina. Pero no tengo noción que hayan dejado algo bueno. Excepto el trabajo, para cierta gente".

Exequiel – Capital

Alberto – Chimbas

"Lo bueno es que se sigue sacando minerales. Y lo malo es que reditualmente no nos estamos beneficiando los sanjuaninos. Las ganancias no llegan y si llegan, llegan de forma muy escasa. Y lo podemos ver en los departamentos aledaños a las mineras. Es decir, Rodeo, en Iglesia, que están viviendo necesidades extremas”.

Juan – Capital

"Lo bueno es que se ha visto algo de progreso en pequeñas obras, no el que esperaba. Y lo malo, no sé, creo que contamina. Y podría dejar un poquito más de dinero y hacer un poco más de obras acá en la provincia".

Ada – Capìtal

Néstor – Pocito

"Lo bueno, es que genera trabajo. Lo malo, es que me gusta la pesca y creo que ha cambiado la biología de los diques. Creo que la merma de agua también tiene que ver. No sé si la condensación de nubes se esparcen por las explosiones de la misma minería. Creo que deberíamos hacer minería al pie de la montaña, no en la alta montaña".