La licencia de conducir digital, accesible a través de la aplicación Mi Argentina, cuenta con la misma validez legal que el carnet físico para circular dentro del territorio nacional. Sin embargo, muchos conductores desconocen este dato fundamental y no saben cómo descargarla o usarla correctamente.

La aplicación Mi Argentina nació en 2018 con el objetivo de crear un perfil digital para los ciudadanos, facilitando la gestión de trámites, el acceso a documentos oficiales y la recepción de notificaciones personalizadas del Estado Nacional. Además de la licencia de conducir, la app permite almacenar otros documentos digitales.

Pasos para activar la licencia digital

Para obtener la licencia digital es necesario seguir un procedimiento sencillo dentro de la aplicación. Cuando un control de tránsito requiera verificar tu licencia, deberás mostrar el código QR dinámico que aparece en la sección correspondiente. Este código permite comprobar en tiempo real la vigencia del documento.

Es importante recordar que, aunque la licencia digital tiene la misma validez que la física para circular en las calles y rutas argentinas, para viajar al exterior se debe portar la licencia física, ya que no todos los países reconocen la versión digital.

Qué hacer si no tienes internet

Uno de los principales inconvenientes de la licencia digital es la necesidad de conexión a internet para mostrar el código QR en un control. Para solucionar esto, la aplicación Mi Argentina permite descargar un código QR válido por 24 horas que puede usarse sin conexión. Se recomienda a los usuarios descargar este código con anticipación para evitar problemas en zonas sin servicio.