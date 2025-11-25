La batería representa uno de los componentes más esenciales del iPhone, y Apple ha difundido una serie de recomendaciones para mantener su buen estado y extender su vida útil.

El consejo principal es mantener siempre el dispositivo actualizado con la última versión de iOS, ya que las actualizaciones suelen incluir mejoras en la gestión energética. Dejar el sistema operativo sin actualizar puede acelerar el desgaste de la batería y afectar su rendimiento. Según Apple, "las actualizaciones de iOS incluyen optimizaciones y mejoras en la gestión de energía" que ayudan a proteger este componente clave.

Además de mantener el software al día, otras prácticas pueden perjudicar la batería. Por ejemplo, la exposición frecuente a temperaturas extremas es especialmente dañina. El calor excesivo, como dejar el teléfono bajo la luz solar directa o dentro de un automóvil cerrado, puede acelerar el deterioro. Las bajas temperaturas, por su parte, afectan el rendimiento y pueden provocar apagones inesperados.

El uso de cargadores o cables no certificados también representa un riesgo importante. Estos accesorios de baja calidad pueden suministrar voltajes inestables, dañando el ciclo de carga y poniendo en peligro tanto la seguridad como la eficacia del dispositivo. Por ello, Apple recomienda utilizar siempre cargadores originales o con certificación oficial.

Otra costumbre que afecta la batería es dejar que se agote por completo con frecuencia. Lo ideal es recargar el iPhone antes de que el nivel baje del 20%. Asimismo, mantener el dispositivo conectado durante toda la noche de forma habitual puede generar calor excesivo y estrés para la batería, sobre todo si se utiliza una funda gruesa que dificulta la disipación térmica.

El funcionamiento de múltiples aplicaciones o servicios en segundo plano también acelera el desgaste. Aplicaciones que utilizan el GPS, envían notificaciones constantes o actualizan contenido sin pausa incrementan el consumo energético y, a largo plazo, contribuyen a la degradación de la batería.

Por último, mantener el brillo de pantalla muy alto y la conectividad constante a redes WiFi o Bluetooth también impacta negativamente. Para preservar la batería, se recomienda activar el brillo automático, cerrar aplicaciones en segundo plano y desactivar servicios de conectividad cuando no se estén usando.

En resumen, para cuidar la batería del iPhone es fundamental mantener el sistema operativo actualizado, usar cargadores certificados, evitar temperaturas extremas y gestionar adecuadamente el consumo energético. Estas prácticas ayudan a asegurar un funcionamiento más eficiente y prolongar la vida útil del dispositivo.