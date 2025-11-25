Tras el fin de semana largo, así quedó el calendario de pago de Anses

Anses vuelve a poner en marcha su calendario de pagos este martes 25 de noviembre luego del feriado largo que incluyó un día no laborable con fines turísticos y el feriado por el Día de la Soberanía Nacional, dejando atrás cuatro jornadas sin actividad.

En noviembre, jubilaciones, pensiones y asignaciones recibieron un incremento del 2,08 %. Como resultado, quienes perciben la jubilación mínima ahora obtienen $403.085,39, monto que incluye un bono extraordinario de $70.000.

Las prestaciones que no alcanzaban ese piso recibirán un complemento proporcional. Así quedaron los haberes con el bono:

Pensión Universal para el Adulto Mayor (PUAM): $336.468,31

Pensión No Contributiva por Invalidez o Vejez: $303.159,77

Pensión Madre de siete hijos: $403.085,39

¿Quiénes cobran este martes 25?

Este martes es uno de los días más cargados del mes en pago de haberes, ya que varios grupos retoman después del fin de semana largo.

Los beneficiarios que cobrarán el martes 25 de noviembre son:

Jubilaciones y pensiones que superan el haber mínimo: DNI terminados en 2 y 3.

Asignación Universal por Hijo (AUH) y Tarjeta Alimentar: DNI terminados en 9.

Asignaciones Familiares (SUAF): DNI terminados en 9.

Asignación por Embarazo (AUE): DNI terminados en 9.

Prestación por Desempleo: DNI terminados en 2 y 3.

Calendario de pagos ANSES: quiénes quedan por cobrar en noviembre

Jubilaciones y pensiones que superen el haber mínimo

DNI terminados en 0 y 1: 20 de noviembre

DNI terminados en 2 y 3: 25 de noviembre

DNI terminados en 4 y 5: 26 de noviembre

DNI terminados en 6 y 7: 27 de noviembre

DNI terminados en 8 y 9: 28 de noviembre

Asignación Universal por Hijo y Asignación Familiar por Hijo

DNI terminados en 0: 10 de noviembre

DNI terminados en 1: 11 de noviembre

DNI terminados en 2: 12 de noviembre

DNI terminados en 3: 13 de noviembre

DNI terminados en 4: 14 de noviembre

DNI terminados en 5: 17 de noviembre

DNI terminados en 6: 18 de noviembre

DNI terminados en 7: 19 de noviembre

DNI terminados en 8: 20 de noviembre

DNI terminados en 9: 25 de noviembre

Asignación por Embarazo