Momentos de tensión se viven en San Juan por un incendio de gran magnitud en un local textil ubicado sobre calle San Miguel, a metros de Ignacio de la Roza, en Capital. Según los primeros reportes, el siniestro comenzó cerca de las 19:30, en el galpón donde se almacenan máquinas y telas. Un operario indicó que un cortocircuito habría generado chispas que cayeron sobre el poliéster, iniciando el fuego que rápidamente se propagó por el depósito.

HUARPE llegó hasta el lugar del siniestro y habló con la dueña del comercio, quien detalló la magnitud de las pérdidas: “Por ahora podrían superar los $100.000.000. Se perdieron máquinas y gran parte del material acumulado en el lugar”.

Según confirmó personal policial, continúan trabajando para determinar el foco del incendio. Además, destacaron que, afortunadamente, no hubo víctimas.

Bomberos de la provincia desplegaron un importante operativo para controlar las llamas. La situación es compleja debido a las altas temperaturas en el interior del galpón, y se sumaron camiones hidrantes y personal adicional para contener el fuego. Vecinos y trabajadores colaboran desde la zona, mientras los propietarios lamentan la situación y supervisan las tareas de contención.