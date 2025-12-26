Los activos argentinos que cotizan en Wall Street cerraron la semana con resultados dispares, mientras que el riesgo país registró una nueva suba, reflejando la cautela de los inversores frente al escenario económico y financiero del país. El comportamiento mixto se dio en la última rueda semanal, en una jornada sin una tendencia clara y con bajo apetito por el riesgo.

El movimiento de los mercados se produce en un año especialmente difícil para los argentinos, atravesado por la pérdida del poder adquisitivo, ajustes en tarifas, caída del consumo y un fuerte impacto en los ingresos de amplios sectores sociales. Aunque algunos indicadores macroeconómicos muestran señales de ordenamiento, la situación cotidiana de la gente sigue siendo compleja, y esa tensión también se traslada a los mercados.

En ese contexto, las acciones de empresas argentinas que operan en Nueva York mostraron subas y bajas según el sector, sin lograr consolidar una recuperación sostenida. Los inversores continúan atentos a la evolución del programa económico, al frente fiscal y a las definiciones políticas que puedan dar mayor previsibilidad a mediano plazo.

La suba del riesgo país, en tanto, volvió a encender señales de alerta sobre el costo del financiamiento y la confianza externa. Este indicador sigue siendo una referencia clave para medir cómo perciben los mercados internacionales la capacidad de la Argentina para cumplir con sus compromisos, en un escenario en el que la economía real todavía no logra aliviar el bolsillo de la población.

El cierre semanal dejó en evidencia que, más allá de algunos movimientos positivos puntuales, la fragilidad del contexto económico sigue pesando, tanto en la vida diaria como en la reacción de los mercados, en un 2025 que para millones de personas estuvo marcado por el esfuerzo, la incertidumbre y la necesidad de llegar a fin de mes.