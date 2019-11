Acuña, cotitular de la CGT, realzó la madurez sindical en la etapa "crítica que atraviesa el país"

POR AGENCIA TÉLAM Hace 1 hora

El cotitular de la CGT, Carlos Acuña, aseguró hoy que durante todo el proceso electoral y la transición "el movimiento obrero ofreció un elevado ejemplo de madurez al entender la situación crítica por la que atraviesa el país", y sostuvo que "el sindicalismo dejó todo de lado y trabajó en unidad para consagrar a Alberto Fernández presidente de la Argentina".



Al hablar en primer término en el plenario de secretarios generales de la CGT, al que asistió en Azopardo 802 la totalidad de los espacios sindicales, el dirigente del gremio de estaciones de servicio afirmó que ahora "viene la etapa más difícil de la Argentina".



"Viene ahora la etapa más difícil, en la que habrá que apelar más que nunca a la unidad de todos para sacar el país adelante. No será solo responsabilidad de la política sino de la clase obrera, de los trabajadores, que acompañarán esa gestión", puntualizó Acuña.



El dirigente gremial reseñó que "en esta misma casa de los trabajadores que hoy visita el presidente electo descansaron los restos de Eva Perón hasta que fueron robados por la dictadura y exiliados a otro país", y ratificó que "el movimiento obrero permanecerá unido".



"Hay mucha gente que no come y, quien todavía tiene trabajo, tiene miedo de perderlo, así como grandes sectores no perciben ingresos dignos. Será ardua la tarea del nuevo gobierno y, por lo mismo, hay que estar unidos y acompañarlo", concluyó Acuña.