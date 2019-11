Acusan a Myanmar de genocidio ante el máximo tribunal de la ONU

POR AGENCIA TÉLAM Hace 2 horas

Myanmar fue acusado hoy de genocidio ante el máximo órgano judicial de la ONU por su brutal campaña militar contra la minoría musulmana rohingya en el oeste del país, que provocó un masivo éxodo de refugiados y una extendida condena internacional.



La acusación ante la Corte Internacional de Justicia (CIJ) de la ONU fue presentada por Gambia en nombre de los 57 países de la Organización de Cooperación Islámica (COI), conocida como la voz colectiva del mundo islámico, informó la CIJ en un comunicado.



La denuncia también pide a la CIJ que ordene urgentemente medidas "para detener la conducta genocida de Myanmar de inmediato".



La demanda fue presentada en el tribunal con sede en La Haya por una delegación encabezada por el ministro de Justicia de Gambia, Abubacar Tambadu.



La delegación gambiana pidió además a los magistrados del máximo tribunal de la ONU que le impongan a Myanmar (ex Birmania) una serie de medidas cautelares para "prevenir la ejecución extrajudicial, los abusos físicos, las violaciones y la violencia sexual" contra los rohingyas, informó la agencia de noticias EFE.



Otra de las medidas cautelares solicitadas es que el Ejército birmano "no destruya ni haga inaccesible las pruebas relacionadas con estos eventos" y que "no haga inaccesible los restos de cualquier rohingya víctima de presuntos actos de genocidio".



El Ejército de Myanmar emprendió en agosto de 2017 una dura campaña contra los rohingyas en respuesta a un ataque insurgente.



Más de 700.000 rohingyas huyeron a la vecina Bangladesh para huir de una campaña que incluyó violaciones masivas, asesinatos y casas incendiadas y que ha sido definida como de "limpieza étnica".



“Hay grave riesgo de genocidio recurrente”, advirtió el mes pasado el responsable de una misión investigadora de Naciones Unidas en Myanmar.



El informe final de la misión también señaló en septiembre pasado que Myanmar debería responder ante tribunales internacionales de cargos de genocidio contra los rohingyas.



Se trata del segundo tribunal de La Haya que estudia abrir un proceso legal contra Myanmar, luego de que la Fiscalía de la Corte Penal Internacional (CPI) solicitó abrir una investigación por los mismos hechos en julio pasado.



La CPI juzga a individuos acusados de genocidio, crímenes de guerra y de humanidad.



El CIJ dirime demandas entre países.