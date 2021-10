El debate por la resolución en la que la Cámara de Diputados remitió la denuncia de Marcelo Arancibia contra Enrique Conti, generó que haya rispideces y acusaciones varias. Una de las más contundentes fue la legisladora del Frente de Todos, Celina Ramella, quién acusó a Enzo Cornejo del Frente Con Vos de “buscar confundir a la ciudadanía”.

En el marco en que se decidió que el Jurado de Enjuiciamiento sea el ámbito en que se defina si la denuncia del candidato de Consenso Ischigualasto es merecedora de una destitución, el hombre del PRO local, Cornejo, expresó que se realizó en la institución incorrecta ya que debería tratarse en la justicia ordinaria.

Ante esto, la diputada Ramella expresó a DIARIO HUARPE que “se había acordado que lo lógico para dar respuesta a la denuncia contra Conti era remitirlo al Jurado de Enjuiciamiento”. Agregó además que “Cornejo está confundiendo a la ciudadanía y nos desprestigia como institución al afirmar que no sabemos qué hacer. Esta no es cualquier denuncia y no es un tema menor”.

La legisladora por Capital agregó que “este fue un comentario que va más allá de la legalidad y lo que corresponde según las leyes. Es claramente un objetivo para para meterlo en campaña y sacar sus beneficios electorales”.

Además de Ramella, el otro que cruzó a Cornejo fue el vicegobernador Gattoni Justamente la segunda autoridad de la Provincia eligió DIARIO HUARPE para afirmar que “Cornejo sale a decir cosas que no condicen con la realidad. Cornejo no asistió a la reunión de Labor Parlamentaria con los demás presidentes de bloque y hubiera sido muy bueno que participe y trabaje en la reunión para tener conocimiento de lo que se acordó con todos los presidentes. Estas comunicaciones particulares, como la denuncia contra Conti, van a conocimiento y no a los antecedentes. No hay antecedentes”.